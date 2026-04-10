「三寶」殯儀館前停路中賞花柱 突然靠右害後方騎士慘叫摔車

台南殯儀館前，一輛三輪機車突停慢車道看路邊花柱、偏行，害後方騎士追撞慘叫。大忠里電眼錄下全程。（大忠里長許智雄提供）

台南市南區國民路今天上午發生一起離譜車禍。一輛雙載三輪機車行經台南殯儀館對面時，竟直接停在慢車道看看賣花柱的店家，停約6秒後車輛突然往右偏，後方騎士反應不及撞上並慘叫倒地，警方受理後釐清肇事責任。

這件車禍事故發生在今天上午10點32分，三輪機車沿國民路行駛，在殯儀館對面賣花柱、罐頭塔的店家前突然減速，並停在慢車道，駕駛與乘客似乎被一旁的花柱禮籃吸引，2人的目光一直停留在路邊，就這樣大剌剌地在車道中間看了約6秒。

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隨後駕駛無預警將車身往路邊靠近，導致後方直行騎士根本來不及煞車，直接追撞三輪車尾。騎士連人帶車重摔，當場發出淒厲慘叫聲，所幸雙方都沒有嚴重傷勢，還能站起來爭論。

這種在道路上任意驟停的行為，可能已經違反道路交通管理處罰條例，依55條規定，未緊靠道路右側臨時停車，可處300元至600元罰鍰。若警方認定屬於非遇突發狀況而在車道中暫停，更可依同法第43條危險駕駛規定，處罰6000到3萬6000元，不僅面臨高額罰單，後續還得負擔受傷騎士的民事賠償與過失傷害刑責，代價實在相當慘痛。

車禍的影像還原，歸功於大忠里里長許智雄。他在2014年當選後，因里內涵蓋重要道路與公墓，積極佈建監視系統。如今里內擁有108支監視器，數量與密度是台南全市之冠。他每週調閱畫面多達3至4次，這套強大後援多年來不僅常幫警方釐清肇責，更協助偵破多起大大小小刑事案件。

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