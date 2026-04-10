涉收精品喬罰鍰被起訴 嘉縣議長張明達：屬一般社交互動

嘉義縣議長張明達。（資料照）

嘉義縣議長張明達因涉收取精品，施壓嘉義縣衛生局將裁罰電台大亨劉家宏的罰鍰金額降低，被新北地檢署起訴。對此，張明達回應，與劉男認識30多年，基於私人情誼，有節慶或日常禮品互贈情形，相關往來包括食品、禮盒及生活用品等，性質屬一般社交互動，並非單向收受；互動歷時多年，並非於特定事件發生前後始出現，亦無與任何具體職務行為相連結情形。

張明達表示，關於2025年6月至7月所寄送部分物品，基於個人需求考量，已於同年7月初主動退回部分內容，並留有託運及通訊紀錄可供查證，相關物品寄送地點為服務

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處，由工作人員依一般流程收件，過程並無刻意隱匿或規避查核。

張明達指出，受賄罪成立需具備「職務行為與利益間具對價關係」要件，他與劉姓友人之間並無針對任何特定職務事項進行利益交換，相關禮品往來亦未與後續個案處理產生時間上或内容上的對應關係。

有關衛生局案件協調，張明達回應是基於民意代表職責，協助了解民眾陳情內容及行政處理程序，2025年8月27日會議中僅就案件處理原則進行一般性了解，並未介入裁量或決策，最終行政處分由主管機關依其法定權責獨立作成。

張明達說，本案相關事證包括物品退還紀錄、往來資料及相關人員說明，均已由辯護律師依法向檢察機關提出，將持續配合司法機關調查，尊重審理程序，以期釐清事實全貌。

張明達表示，他長期服務地方，對於公共事務一向審慎以對，社會對於公職人員廉潔有高度期待，亦將持續以公開透明態度面對檢視，相關事實仍待司法機關完整調查釐清，請各界以客觀態度看待，避免過度推論。

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張明達對此案發表聲明。（張明達服務處提供）

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