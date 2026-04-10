涉替詐團洗錢逾千萬 高雄太金票券少東、女店長聲押

太金票券涉替詐團洗錢逾千萬，少東和女店長被雄檢聲押。（翻攝公司官網）

全台有多個據點的太金票券，被檢調發現疑與詐騙集團勾結，涉嫌替詐團洗錢逾千萬元，檢調昨（9日）前往高雄總公司搜索，帶回沈姓負責人及謝姓女分店長，兩人拒絕夜間偵訊，今天（10日）下午移送雄檢複訊，但對案情避重就輕，檢方向法院聲押2人。

太金票券公司是全台灣是最大的票券公司之一，提供優惠餐劵、按摩劵、SPA劵、住宿劵、休息泡湯劵、展覽門票、宅配團購、國內外團體旅遊、國外自由行、全球網卡等多元便宜票券。

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調查局南機站獲報，有詐騙集團團車手從被害人手中拿到錢後，竟直接交去太金票券公司，疑似利用大金票券每日現金流龐大作為掩護，涉嫌替詐團洗錢逾千萬元；檢調昨前往高雄總公司搜索後，帶回沈姓負責人及謝姓女分店長，但兩人拒絕夜間偵訊，直到今天上午才製作筆錄，下午移送至雄檢複訊。

據了解，沈、謝兩人對案情避重就輕，僅坦承有收取大量現金兌換成餐券，但不知曉對方是詐騙集團；由於相關金流尚未完成勾稽比對，檢方認為兩人並未吐實，複訊後依犯詐欺、洗錢等罪嫌，且有串證、滅證或逃亡之虞，向法院聲請羈押。

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