柯文哲原找「陳佩琪姊夫」任木可負責人遭拒 改找李文娟原因曝

柯文哲（右圖）原本找陳佩琪姊夫任木可負責人，但遭拒，才改找「禁得起特偵組盤問」的李文娟（左圖）。（資料照；本報合成）

前台北市長柯文哲涉京華城、政治獻金等案，台北地院上月26日宣判，判處17年徒刑、褫奪公權6年。完整版判決書今天（10日）出爐，揭露柯文哲原想找妻子陳佩琪的王姓姊夫擔任木可公司負責人遭拒，才改由李文宗安排其妹李文娟出任，而且要求人選須「禁得起特偵組盤問是先決條件」。北院合議庭認定，木可公司由柯文哲主導設立並實質掌控，與李文宗、李文娟具犯意聯絡與行為分擔。

判決揭露，木可公關行銷有限公司雖登記由李文娟擔任負責人，實際上由柯文哲主導設立，掌控運作。合議庭認定，柯文哲與李文宗共同商議成立公司，由李文娟掛名負責人，整體設立過程及人選安排均須經柯文哲同意，顯示其對公司具有最終決策權。

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判決記載，柯文哲與李文宗商討成立公司期間，向柯文哲請示細節，如2022年6月30日，被告李文宗以LINE通訊軟體請示，公司名稱要叫「木可行銷股份有限公司」，並問由誰擔任負責人，柯文哲則回答應：「控股公司用木可會不會太直接了」、「負責人有二個選項，一個是陳珮琪（應是錯字，正確為陳佩琪）的姐夫或是壁如的人王智立，我建議你兩個都可以跟他們談談看。」

「禁得起特偵組盤問是先決條件」

李文宗同年9月2日以LINE通訊軟體回報，陳佩琪的王姓姊夫經考量後，不願擔任木可公司負責人，需找新人選，接著柯文哲傳送「選誰？」、「你妹妹？」、「禁得起特偵組盤問是先決條件」。李文宗則說，可先設立完成為先，未來有適當人選再更換負責人，會問李文娟的意願。

在公司成立後運作部分，柯文哲曾指示公司人員配置與分工，要求李文娟負責監管包括木可公司、基金會及協會等帳務；同時指示由公司發放薪資，甚至決定特定人員應由何種資金來源支應。

此外，合議庭認定，柯文哲與李文宗亦曾討論，透過木可公司支應與民眾黨或競選總部相關人員薪資，以迴避政黨財務或政治獻金受公開檢視。

在財務管理方面，李文娟除擔任公司登記負責人外，亦負責木可公司、眾望基金會及相關組織之帳務與出納，並需定期向柯文哲報告資金運作情形；柯文哲會要求提供各項帳戶報表，並就人事費用應由何種資金支出作出指示，李文娟則依其指示執行相關財務安排。

合議庭判定，木可公司雖形式上由他人擔任負責人，實質上資金、人事與業務運作均由柯文哲掌控、對於何人擔任木可公司負責人有最終決定權；柯文哲、李文宗及李文娟3人間，具備犯意聯絡與行為分擔，構成刑法上共同正犯，應就透過木可公司所涉之侵占政治獻金等犯行，共同負責。

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