誇大食品療效詐財！電台大亨行賄嘉縣議長「喬罰單」 犯行全曝光

知名電台主持人、同時為3家生技公司實質負責人劉家宏，將冬蟲夏草等一般食品誇大宣稱具醫療療效，以此方式推銷，並賄賂嘉義縣議會議長張明達（見圖）喬罰單。（資料照）

知名電台主持人，同時為集眾、致富及順昇3家生技公司實質負責人的劉家宏，因涉業務侵占、洗錢、詐欺取財及行賄等罪嫌遭收押。檢調查出，民進黨嘉義縣議會議長張明達涉嫌收受餽贈後，施壓嘉義縣衛生局「喬罰單」，將原逾600萬元罰鍰大幅降至90餘萬元，協助劉男減免逾500萬元罰鍰，新北地檢署今依詐欺、不違背職務交付賄賂等罪嫌，起訴涉案5人。

檢方調查，劉家宏自2023年起涉嫌利用職務之便，指示員工將公司貨款以現金方式回收後，再轉由其妻賴姓女子用於支付個人高額保險費，而劉以此方式掩飾並隱匿犯罪所得，侵占金額達4609萬餘元，此部分已涉犯刑法業務侵占及洗錢防制法等罪嫌。

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另，劉家宏與員工陳心瑀，結合紅牛生醫負責人李慶彰、豐餘冶藥負責人李益任等人，鎖定現代人對慢性病的焦慮，在廣播節目中將冬蟲夏草等一般食品誇大宣稱具醫療療效，以此方式推銷產品，使多名民眾誤信購買，則涉犯三人以上共同以廣播對公眾散布詐欺取財罪嫌。

由於該節目過去多次因違反食安法遭裁罰，劉家宏與陳心瑀為規避後續可能面臨的高額罰鍰（單件最高可達60萬元），涉嫌自2025年6月起透過行賄方式尋求關說。他們陸續購買香奈兒球鞋、Dior帽子及Louis Vuitton襯衫等名牌精品，親送或寄送給張明達，藉此換取其利用議長職權及預算影響力，向衛生局施壓調降罰鍰金額。

針對張明達涉案部分，檢方認定其身為第20屆嘉義縣議會議長，對衛生局預算具實質影響力，卻收受業者賄賂並介入關說，雖衛生局事後調降罰鍰的行政處分，在法律上仍具一定裁量空間，未必直接構成違背職務行為，但張明達收受精品，已涉犯貪污治罪條例中「不違背職務收受賄賂罪」。

起訴書也提到，劉家宏身為媒體人及企業負責人，未思合法經營，涉侵占公款、詐騙大眾，並與政界人士進行權錢交易；而張明達身為民意代表，卻疑似淪為業者護航工具，收受不正利益，全案事證明確，除依法提起公訴外，檢方也將持續追查是否仍有其他被害人及相關不法金流。

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