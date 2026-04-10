狠心繼母！3歲童指蹼3公分撕裂傷哭喊「媽媽剪的」 6寶媽判10月

台中賴姓女子對年僅3歲繼子下重手，在照顧期間持利器剪開男童手指間的皮肉，台中高分院駁回上訴，賴女遭判刑10月確定。（資料照）

台中1名需同時照顧6名子女的賴姓女子，竟對年僅3歲繼子下重手，在照顧期間持利器剪開男童手指間的皮肉，造成長達3公分撕裂傷，鮮血直流，男童驚恐不已，儘管賴女始終否認犯行，但法院依據醫療與證人證詞認定其罪證明確，二審駁回上訴，全案判刑10月確定。

檢警調查，案件發生於2023年6月間，賴姓女子因再婚，包括和前夫、現任丈夫所生一共6名小孩，她身為其中1名3歲大男童繼母，與現任丈夫短暫在台中共同照顧該名男童，未料期間她竟持不明利器，對男童右手食指與中指間的指蹼下手，醫院驗傷結果顯示，傷口長約3公分，切面平整，明顯為利器切割所致。

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案發後社工詢問男童，他情緒崩潰、邊哭邊指稱「媽媽用剪刀剪的」，神情恐懼，後續安置期間，只要提到要見家人或返回原生活環境，男童便出現強烈抗拒與緊張反應，甚至反覆抓摳傷口，顯示心理創傷明顯。

男童祖母也證稱，孩子見到賴女就害怕，對他人關心傷勢亦顯抗拒，種種行為顯示對施暴者產生陰影，然賴女在審理過程始終否認犯行，辯稱需同時照顧多名子女、無暇對男童施暴，也無動機傷害他，辯護人亦主張，男童原由祖父母照顧，當時僅因腸病毒暫由賴女照料，雙方互動並無異狀。

但法院綜合醫療報告、社工證詞及家屬說法，認定男童傷勢非意外，足認賴女涉犯成年人故意對兒童傷害罪，一審判處10月徒刑後，二審認為原判決認事用法與量刑均無不當，駁回上訴，全案確定。

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