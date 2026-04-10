被逼到絕境的吶喊！豐原五口命案5/20宣判 王家媽媽給女婿遺書曝光

王家媽媽給女婿的遺書。（記者許國楨翻攝）

台中豐原王姓一家五口命案震驚社會，全案將於5月20日宣判，歷經長時間審理，法庭上不僅釐清詐騙過程，更揭開這起悲劇背後令人心碎的人性掙扎，今（10）日辯論終結，王家女婿朱男親自到庭陳述，拿出手機寫下的一段話，成為全場最沉重控訴。

「這不是一場單純的輕生。」朱男語氣堅定卻難掩哽咽表示，外界將事件簡化為輕生，對家屬而言是另一種傷害，「他們在走到最後之前，從來沒有放棄活下去的念頭。」他強調，家人是在長期壓力與逼迫下，被推向無路可退的絕境，「如果有選擇，誰會做出這種決定？」

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更令人鼻酸的是，王家母親留給女婿的最後訊息，遺書中寫道：「XX，對不起，你要勇敢面對，堅強活下去，後事簡單處理，謝謝你叫我媽媽，來世再聚，勇敢，堅強!!」朱男強調，家人在事發到離開之間，一直努力撐著、想辦法解決問題，但在接連不斷金錢壓力與言語威嚇下，最終仍被逼到崩潰邊緣，希望法院能看見這段過程，而非僅以結果論斷。

回顧案情，45歲李惠雯以「團購投資」與「刷卡購買黃金抽佣金」等話術吸引投資，對外宣稱每月可穩定獲利10%，實際卻是典型龐氏騙局，王家姊妹與母親先後投入資金，連同另7名被害人共被騙1536萬元，隨著資金被挪用、債務壓力與催討款項不斷加劇，王家人最終不堪精神壓力走上絕路，案件曝光後震撼社會。檢方痛批李女手段惡劣，依違反銀行法、詐欺及恐嚇等罪嫌起訴，並具體求處15年以上徒刑。

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王家女婿朱男今天到庭表達意見。（記者許國楨攝）

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