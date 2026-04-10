幼兒園女童遭她「當眾脫衣」 板橋女園長涉3罪聲押

板橋區私立欣勵德幼兒園女園長確有拉扯幼生衣物等不當對待行為，被檢方聲押。（新北市教育局提供）

新北市板橋區私立欣勵德幼兒園傳出不當管教，6歲大班女童疑在校刷牙時嬉戲潑水，弄濕男童褲子，遭陳姓女園長在全班幼童面前強行脫去衣褲，造成背部明顯挫傷。陳女已遭停職，接受調查；新北地檢署認定涉犯傷害、強制及妨害幼童發育等罪，向法院聲請羈押。

市議員劉美芳今天偕受害女童父母舉行記者會，並出具監視錄影畫面、女童傷勢照片等證據，指就讀大班的受害女童在吃飯時間因不慎弄濕男同學褲子，遭園長拉扯上衣至頭部後擰轉衣物，還試圖脫去女童褲子，過程導致女童背部挫傷，女童父母已驗傷準備提告園長、園方、負責人。

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教育局隨後發布聲明，該所幼兒園於4月2日中午疑有不當對待幼生情形，稽查後行為人為陳姓園長，監視器畫面顯示確有不當對待行為，情節重大，教育局已立即要求該名園長停止職務並接受調查，裁罰並依規定公告園所名稱。

受害童父親說，事發當日發現女兒背部有明顯傷勢時，孩子起初僅稱是在玩耍時不慎受傷，甚至在追問過程中出現抗拒情緒，直到見到母親後，女兒才情緒潰堤，吐露遭對待的經過。他提到，園方多次透過LINE聯繫試圖和解，並以「若園所停業，其他幼童將無法畢業」為由溝通，但對家屬而言難以接受，「女兒被這樣對待，怎麼可能原諒？」

受害童母親則指，園長當眾脫去女兒衣物，過程中未經任何詢問與同意，讓她難以想像此事將對孩子未來身心發展造成何種影響；即使加重裁罰，對孩子的傷害也難以彌補，且質疑幼兒園即便更名或更換負責人，仍可能重新設立營運，制度面仍存在漏洞。

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