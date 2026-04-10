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    首頁 > 社會

    女兒發燒叫來救護車 花蓮婦突抓狂喊「一起死」、拿刀丟警察

    2026/04/10 16:43 記者花孟璟／花蓮報導
    吉安派出所警員與119救護人員到場，要檢查女兒徐女傷勢卻被楊婦怒罵。（警方提供）

    吉安派出所警員與119救護人員到場，要檢查女兒徐女傷勢卻被楊婦怒罵。（警方提供）

    花蓮吉安鄉一名65歲楊姓婦人昨因女兒生病叫救護車，但警方及救護人員到場，楊婦卻不明原因情緒崩潰，揚言要「一起死」、還罵警察，衝去廚房拿2把刀要攻擊，警員大喊刀子放下、向楊婦噴辣椒水，但楊婦把刀丟向警員，還好只有擦傷頭盔，結束一場驚魂記。

    「我們母女要來去xx醫院死，是你們逼我的！」楊婦面對警察及救護人員語無倫次，雖然表示46歲女兒徐女發燒40度熱痙攣需要送醫，而且她「也要一起去醫院死」，救護人員要查看徐女手部傷勢狀況，楊婦還嗆「有什麼好看的，你又不是醫師」。

    雙方對峙許久，楊婦仍不配合，還突然走進廚房，人出來時，手上多了2把刀朝警員走去，鄧姓警員喝「刀子放下」，但楊婦怒嗆「我就不要放下，我現在就要死！」

    鄧姓警員見狀，拿出辣椒水噴楊婦臉部，她痛得吼警察「你不要噴啦」，將其中一把刀扔向警消、哭叫「敢給噴辣椒水」、「眼睛給我噴辣椒水，還在大小聲」，還好生鏽的鈍刀只有撞到救護人員頭盔，未造成人員受傷。

    警員叫她「冷靜一點，不然等一下帶回管束」，但楊婦藉著到門口水龍頭洗手，馬上拔腿就跑出屋外，警方追向小巷弄，幸好婦人跑了10公尺就被支援警力制伏在地。吉安警分局今天表示，已將她以妨害公務現行犯移送花蓮地檢署偵辦。

    婦人突然跑進廚房，出來還拿了2把菜刀，警員喝斥「刀子放下」但婦人不依，警員噴辣椒水反被婦人丟刀子。（警方提供）

    婦人突然跑進廚房，出來還拿了2把菜刀，警員喝斥「刀子放下」但婦人不依，警員噴辣椒水反被婦人丟刀子。（警方提供）

    幸好刀子擊中救護人員頭盔。（警方提供）

    幸好刀子擊中救護人員頭盔。（警方提供）

    婦人拿出2把刀，拿生鏽的鈍刀丟向警察。（警方提供）

    婦人拿出2把刀，拿生鏽的鈍刀丟向警察。（警方提供）

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