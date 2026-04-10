聯結車超載翻覆壓扁休旅！母子遇橫禍天人永隔 肇事司機判決出爐

事故發生當時休旅車車體嚴重變形如同廢鐵。（資料照）

台中市北屯區東山路大坑山區前年發生一起重大車禍，一輛滿載培養土的營業聯結車行經彎道時，因超載又超速突失控翻覆，整車貨物傾瀉而下，當場壓毀一輛行駛中休旅車，車內一對母子受困釀成1死1重傷悲劇，台中地院近日判決出爐，考量雙方已調解完畢，家屬同意不追究刑事責任，判處司機5月徒刑、緩刑2年。

事故發生在2024年3月10日，59歲蘇姓司機駕駛聯結車沿東山路往市區方向行駛，當時正值下雨路面濕滑，車輛行經下坡彎道時突失控側翻，巨大車身連同大量培養土瞬間傾倒，直接砸向外側車道一輛由43歲廖姓女子駕駛的休旅車，強烈撞擊下，休旅車幾乎被壓成扁平狀，現場土石覆蓋、車體難辨原貌，畫面怵目驚心。

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消防人員獲報趕抵，見母子受困嚴重變形車內，立即動用破壞器材搶救，廖女當場失去生命跡象，送醫搶救23天後仍不幸宣告不治；19歲吳姓兒子經治療奇蹟撿回一命。

事故初期，蘇男否認疏失，辯稱煞車異常導致失控，然運輸公司與維修廠均指出車輛保養正常，並無煞車失靈情形，加上過磅資料顯示該車確實超載，經鑑定單位分析，認定蘇男雨天仍超速、超載行駛，且於下坡彎道操作不當，最終導致車輛翻覆，是本案肇事主因，全案進入司法程序後，蘇男遭依過失致死罪起訴，審理期間，雙方已完成調解並賠償，死者家屬選擇不再追究刑責，台中地院審酌蘇男已遭吊銷駕照，且犯後態度與和解情形，最終判處5月徒刑，得易科罰金，宣告緩刑2年。

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