帳面獲利2.5億！假冒股市名人騙投資 台北退休師all in慘賠5000萬

刑事局偵一大隊第二隊接獲報案後展開追查，逮捕以郭姓兄弟為首的21名犯嫌。（記者鄭景議翻攝）

台北市1名60多歲的退休男教師，去年5月間落入詐騙集團設下的假投資陷阱，誤信股市名人李蜀芳推薦，不但抵押房地產借款2000多萬元，更將畢生積蓄共5000多萬元以現金與黃金方式多次面交給詐團。刑事局偵一大隊第二隊接獲報案後展開追查，逮捕以郭姓兄弟為首的21名犯嫌，並查扣保時捷、賓士及名牌包等贓證物。全案訊後依詐欺、組織犯罪及洗錢防制法移送士林地檢署偵辦，郭姓兄弟等4人已被裁定羈押。

檢警調查，該詐騙集團於臉書等社群平台投放大量廣告，惡意冒用財經專家李蜀芳及大學教授名義，誘騙民眾加入LINE投資群組。集團成員在群組內分飾多角，營造老師親自帶路、精準操盤之假象。受害男教師在對方指引下載假投資APP，集團透過人工操控後台數據，讓教師見到帳面資產每日暴增，甚至顯示已獲利2.5億元的驚人數字，進而配合集團派遣的股務經理多次面交現金及黃金儲值。

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被害教師一直深陷致富幻象，直到欲領取獲利被要求加繳18%的分潤手續費時，才驚覺受騙，並於去年8月向警方報案。刑事局偵一大隊隨即與士林分局組成專案小組，報請士林地檢署檢察官高玉奇指揮偵辦，鎖定33歲與29歲的郭姓兄弟涉有重嫌。

經數月布線追查，專案小組去年9月至今年初發動數波攻堅掃蕩，前往高雄市三民、左營區一帶的多處精華地段新大樓查緝。郭姓兄弟平時無正當工作，出入卻都開名車、吃豪奢餐廳、上酒店，生活極其奢靡。檢警在郭姓兄弟住處查扣了哥哥平時代步的保時捷凱燕跑車、賓士轎車、12個名牌包及現金39萬餘元等贓證物。

檢警發現，該集團聘僱控盤人員日薪3000元，收水人員則依收得贓款抽取1%至2%的分紅；集團更利用洗錢水房將贓款轉為虛擬貨幣，流向中國製造斷點。警方訊後依詐欺、組織犯罪及洗錢防制法將21人移送士林地檢署偵辦，郭姓兄弟及收水頭、幣商等4人已被裁定羈押。

詐團惡意冒用財經專家李蜀芳及大學教授名義，誘騙民眾加入LINE投資群組。（記者鄭景議翻攝）

被害教師一直深陷致富幻象，直到欲領取獲利被要求加繳18%的分潤手續費時，才驚覺受騙。（記者鄭景議翻攝）

集團透過人工操控後台數據，讓教師見到帳面資產每日暴增，甚至顯示已獲利2.5億元的驚人數字。（記者鄭景議翻攝）

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