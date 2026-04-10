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    首頁 > 社會

    新竹毒窟像小型量販店 警查扣16公斤彩虹菸、果汁粉包

    2026/04/10 15:23 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市警方掃蕩毒窟，瓦解6人販毒集團，並查扣彩虹菸與果汁粉包毒品16公斤及200萬現金。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市警方掃蕩毒窟，瓦解6人販毒集團，並查扣彩虹菸與果汁粉包毒品16公斤及200萬現金。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市警方破毒窟掃蕩毒品，瓦解6人販毒集團，並查扣市值昂貴的「彩虹菸」與「果汁粉包」毒品16公斤和不法所得200萬元現金，全案依毒品危害防制條例移送。

    竹市警察局刑事警察大隊循線瓦解劉姓主嫌為首的6人販毒集團，該集團除持有大量第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵）」原料，更針對年輕族群產製包裝精美的「彩虹菸」與「毒咖啡包」。經數月蒐證後，在林姓嫌犯住處當場查扣毒品毛重15公斤，並搜出不法所得現金200萬台幣。

    警方指出，劉姓、洪姓、林姓、錢姓、董姓及林姓嫌犯等6人共組大型販毒集團，並以新竹地區流竄販售新興毒品。經專案小組長期監控，日前持搜索票並兵分多路出擊，在林姓嫌犯住處搜索時，發現該集團將其住處作為毒品倉儲及分裝中心。現場除查獲大量粉末狀毒品，更有分裝完成、色彩繽紛的彩虹菸與果汁粉包，有如小型毒品量販店。現場也查扣第三級毒品4-甲基甲基卡西酮（毛重6286公克）、第三級毒品愷他命（毛重1058.85公克）。另查獲摻有愷他命成分的果汁粉（毛重799.2公克）、毒咖啡包202包及大量新興毒品「彩虹菸」169包（共計3042支）及摻有愷他命香菸466支。

    警方提醒，現代毒品常偽裝成日常零食或香菸，外包裝充滿視覺吸引力以降低戒心。像是「彩虹菸」及「喵喵」咖啡包，常以新奇包裝或色彩誘惑年輕族群，提醒家長留意子女生活作息，若發現來路不明菸品，應提高警覺。

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    新竹市警方掃蕩毒窟，瓦解6人販毒集團，並查扣彩虹菸與果汁粉包毒品16公斤及200萬現金。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市警方掃蕩毒窟，瓦解6人販毒集團，並查扣彩虹菸與果汁粉包毒品16公斤及200萬現金。（記者洪美秀翻攝）

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