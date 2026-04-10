台中前處長性騷免職又考上交通部 高公局：張應當已簽收離職令

張應當曾性騷女員工，之前被台中市政府記2大過免職，後來又考上交通部高速公路局，懲戒法院先裁定張應當停止職務。（資料照）

台中市府公共運輸及捷運工程處前處長張應當曾性騷女員工，之前被台中市政府記2大過免職，後來又考上交通部高速公路局，懲戒法院先裁定張應當停止職務。公路局今天（10日）證實，張已在上午簽收離職令，今天停職生效。

高速公路局副局長彭煥儒表示，按照法令規定，懲戒法院送達判決後，主管機關隔日要停職，高公局在昨天已經收到了並趕辦公文和停職令，今天早上辦完，張也簽收離職令了，今天停職生效。

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台中市政府2024年9月接獲員工申訴後，成立性騷擾申訴處理委員會，共受理6位女員工投訴，遭處長熊抱、摸手臂、摳手心，還說看到她很癢等言語騷擾。

張應當除肢體摸女性，甚至還靠近女方噁稱「妳笑的時候會抖動，讓我覺得很興奮」、「我真的喜歡妳」，被女方拒絕後，竟惱羞成怒、秋後算帳搞霸凌，身為張應當主管的葉昭甫甚至還包庇，後續因一名女同事提告，案情才曝光。

彭煥儒說，張應當在去年考上高公局，就理解，高公局內沒有收到被性騷擾的反映，「我們知道張有考上、也知道他在台中市政府被停職，但張並沒有被剝奪再考試的權力，因此等懲戒法院判決出來後，仍依規定報考、填志願錄取」。

彭煥儒說，高公局有跟人事總處詢問過法律規定上的問題，張應當在高公局交通管理組，期間工作表現正常，訓練期間有訓練規定，有當過公務員，按照規定辦事，按規定處理。

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