為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中前處長性騷免職又考上交通部 高公局：張應當已簽收離職令

    2026/04/10 14:55 記者吳亮儀／台北報導
    張應當曾性騷女員工，之前被台中市政府記2大過免職，後來又考上交通部高速公路局，懲戒法院先裁定張應當停止職務。（資料照）

    張應當曾性騷女員工，之前被台中市政府記2大過免職，後來又考上交通部高速公路局，懲戒法院先裁定張應當停止職務。（資料照）

    台中市府公共運輸及捷運工程處前處長張應當曾性騷女員工，之前被台中市政府記2大過免職，後來又考上交通部高速公路局，懲戒法院先裁定張應當停止職務。公路局今天（10日）證實，張已在上午簽收離職令，今天停職生效。

    高速公路局副局長彭煥儒表示，按照法令規定，懲戒法院送達判決後，主管機關隔日要停職，高公局在昨天已經收到了並趕辦公文和停職令，今天早上辦完，張也簽收離職令了，今天停職生效。

    台中市政府2024年9月接獲員工申訴後，成立性騷擾申訴處理委員會，共受理6位女員工投訴，遭處長熊抱、摸手臂、摳手心，還說看到她很癢等言語騷擾。

    張應當除肢體摸女性，甚至還靠近女方噁稱「妳笑的時候會抖動，讓我覺得很興奮」、「我真的喜歡妳」，被女方拒絕後，竟惱羞成怒、秋後算帳搞霸凌，身為張應當主管的葉昭甫甚至還包庇，後續因一名女同事提告，案情才曝光。

    彭煥儒說，張應當在去年考上高公局，就理解，高公局內沒有收到被性騷擾的反映，「我們知道張有考上、也知道他在台中市政府被停職，但張並沒有被剝奪再考試的權力，因此等懲戒法院判決出來後，仍依規定報考、填志願錄取」。

    彭煥儒說，高公局有跟人事總處詢問過法律規定上的問題，張應當在高公局交通管理組，期間工作表現正常，訓練期間有訓練規定，有當過公務員，按照規定辦事，按規定處理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播