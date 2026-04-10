為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    麥當勞前主管性侵案真相為何？士檢二度不起訴 家屬律師團遞狀再戰高檢署

    2026/04/10 14:56 記者林嘉東／基隆報導
    圖為少女父母去年7月7日赴士林地檢署作證。（資料照）

    圖為少女父母去年7月7日赴士林地檢署作證。（資料照）

    麥當勞2024年傳出一名17歲少女在打工期間疑遭主管性侵，案件因少女後續發生墜河輕生悲劇引發社會關注。士林地檢署去年首度以罪嫌不足處分不起訴，家屬不服聲請再議，經高檢署撤銷原處分發回續查後，士檢上月二度做出不起訴處分。家屬律師團不滿偵查結果，上月底二度向檢方遞狀聲請再議，士林地檢署今天（10日）證實已收到聲請狀，並已轉呈台灣高等檢察署審查。

    回顧全案法律進程，少女於2024年2月離開該餐廳，3月向台北市警局報案，警方初查後於同年5月將全案函送士檢偵辦。檢方受理後展開調查，並於2025年1月首度傳喚家屬釐清案情，同年4月7日偵結，認定前主管罪嫌不足，處分不起訴。家屬隨即依法律程序聲請再議，高等檢察署2025年5月9日審核後，認定士檢原先偵查確有不完備之處，將全案撤銷原處分，發回士檢續查。

    士檢在發回後重啟偵辦，於2025年7月再度傳喚少女母親到庭，歷經近10個月的補強偵查，仍於2026年3月5日偵結，並二度做出不起訴處分。針對此結果，家屬與律師團2026年3月31日召開記者會，主張司法體系在審理過程中，未充分採納現代精神醫學關於急性壓力症（ASD）及創傷後壓力症候群（PTSD）的鑑定意見，並質疑檢方對證據法則的適用存在爭議，因此決定二度提出再議。

    士林地檢署證實3月31日當天收到家屬的再議聲請狀，目前已依照程序將全案卷證及聲請內容轉送台灣高等檢察署；本案目前已進入高檢署審查階段，將由高檢署檢察官針對士檢二度不起訴的理由是否充分、偵查是否完備重新進行評核，決定是駁回再議或再度發回續查。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播