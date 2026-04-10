麥當勞前主管性侵案真相為何？士檢二度不起訴 家屬律師團遞狀再戰高檢署

圖為少女父母去年7月7日赴士林地檢署作證。（資料照）

麥當勞2024年傳出一名17歲少女在打工期間疑遭主管性侵，案件因少女後續發生墜河輕生悲劇引發社會關注。士林地檢署去年首度以罪嫌不足處分不起訴，家屬不服聲請再議，經高檢署撤銷原處分發回續查後，士檢上月二度做出不起訴處分。家屬律師團不滿偵查結果，上月底二度向檢方遞狀聲請再議，士林地檢署今天（10日）證實已收到聲請狀，並已轉呈台灣高等檢察署審查。

回顧全案法律進程，少女於2024年2月離開該餐廳，3月向台北市警局報案，警方初查後於同年5月將全案函送士檢偵辦。檢方受理後展開調查，並於2025年1月首度傳喚家屬釐清案情，同年4月7日偵結，認定前主管罪嫌不足，處分不起訴。家屬隨即依法律程序聲請再議，高等檢察署2025年5月9日審核後，認定士檢原先偵查確有不完備之處，將全案撤銷原處分，發回士檢續查。

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士檢在發回後重啟偵辦，於2025年7月再度傳喚少女母親到庭，歷經近10個月的補強偵查，仍於2026年3月5日偵結，並二度做出不起訴處分。針對此結果，家屬與律師團2026年3月31日召開記者會，主張司法體系在審理過程中，未充分採納現代精神醫學關於急性壓力症（ASD）及創傷後壓力症候群（PTSD）的鑑定意見，並質疑檢方對證據法則的適用存在爭議，因此決定二度提出再議。

士林地檢署證實3月31日當天收到家屬的再議聲請狀，目前已依照程序將全案卷證及聲請內容轉送台灣高等檢察署；本案目前已進入高檢署審查階段，將由高檢署檢察官針對士檢二度不起訴的理由是否充分、偵查是否完備重新進行評核，決定是駁回再議或再度發回續查。

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