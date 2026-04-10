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    首頁 > 社會

    桃市府31歲男工莫名墜樓不治 生前曾傳訊息給好友稱「壓力很大」

    2026/04/10 14:57 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市政府31歲男員工中午從市府大樓不明原因墜樓，送醫不治。（讀者提供）

    桃園市政府31歲男員工中午從市府大樓不明原因墜樓，送醫不治。（讀者提供）

    桃園市政府大樓今天近中午12點發生人員墜樓事件，初查是市府秘書處31歲張姓男性員工，單獨前往市府大樓16樓管制區，以門禁卡感應進入後，不明原因墜落1樓花圃，雖然低樓層有攔網，仍無法攔阻其下墜之勢，網子還破了個大洞，消防單位獲報派救護人員趕抵，緊急將張送往部立桃園醫院搶救仍不治；警方初查，未發現遺書相關物品，死者曾傳簡訊給親友說「壓力很大」，後續會再調查釐清案情。

    秘書處官員表示，張男去年10月到職，出勤都很正常，甚至沒有加班情形；事發後，市府人事處已協助立即針對秘書處同仁啟動心理輔導機制，也針對大樓防墜設施加強改善。

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    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    桃園市政府31歲男員工中午從市府大樓不明原因墜樓，由於衝擊力過大，低樓層攔網都破個大洞。（讀者提供）

    桃園市政府31歲男員工中午從市府大樓不明原因墜樓，由於衝擊力過大，低樓層攔網都破個大洞。（讀者提供）

    桃園市政府31歲男員工中午從市府大樓不明原因墜樓，警方在案發現場拉起封鎖線調查釐清案情。（讀者提供）

    桃園市政府31歲男員工中午從市府大樓不明原因墜樓，警方在案發現場拉起封鎖線調查釐清案情。（讀者提供）

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