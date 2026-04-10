工作簿就是收錢紀錄！合議庭詳列金流認柯文哲全都知情

柯文哲。（資料照）

台北地院審理前台北市長柯文哲涉犯京華城案、政治獻金等案，一審重判17年、褫奪公權6年，完整版判決書於今（10）日上線。判決指出，檢方所扣押的A1-37行動硬碟中內所存檔之工作簿內容確為柯文哲收錢的款項紀錄，並逐列13項紀錄的作證過程。合議庭認為，該工作簿的私密性及高，唯有柯文哲知悉內容全貌，遑論部分款項為柯文哲親自收款。

判決完整列工作簿金流，並逐一傳喚檔案中所列出的證人，歸納驗證除了沈慶京外的所有金流共13項。其中包括王令麟的500萬、周俊吉的200萬、林志郎的500萬、祝文定的30萬、張高祥的150萬、陳盈助的300萬、黃南光的20萬、謝國樑的200萬、蘇一仲的30萬、康和證券的10萬、林命群的200萬、范有偉的500萬及黃崇仁的未捐的部分也被記載。

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判決指出，經過逐一檢驗、審核工作簿記載內容，可驗證內容確實為柯文哲向金主收錢的款項紀錄，數字代表意義均為金錢。合議庭認為，柯文哲在偵訊中被檢方問及沈慶京1500萬是如何收受時，回應「這個都他們去處理的。」、「就是金主他們自己去處理。」當時，檢方追問為何要記載於工作簿上時，柯文哲則說「至少要知道誰有幫助過我們。」，為柯文哲自陳為了記錄至少要知道誰幫助過我們，並將日期、姓名、數字、公司、用途、經理人各節錄在工作簿檔案上。

此外，該工作簿的私密性極高，縱使如證人邱佩琳、周芳如、謝明珠等人，因協助被告柯文哲向金主募款，因此可能知悉部分募款資訊，但唯有被告柯文哲始能知悉工作簿內容之全貌，此為證人邱佩琳、周芳如、謝明珠均會分別向柯文哲報告募款情形的結果，遑論部分募款如證人范有偉500萬元之部分為柯文哲親自收款，因此除柯文哲外，無人知悉該筆捐款，因此認定工作簿確實為柯文哲自行記錄，至為明確。

工作簿內容。（記者翁靖祐翻攝）

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