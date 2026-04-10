清粥小菜摻毒迷姦外甥女友 台南狼舅瞎扯性交易遭重判

陳男將毒品摻入清粥小菜，迷昏並性侵外甥女友，台南地方法院依強制性交罪重判10年。（記者王捷攝）

陳姓男子前年開車載送外甥的女友到台南，竟在清粥小菜中摻入FM2毒品，趁對方陷入昏迷時載往汽車旅館性侵，但他辯稱是與外甥女友用3800元性交易，台南地方法院依以藥劑犯強制性交罪重判10年。

陳男是被害女子男友的舅舅，前年10月5日中午，陳男開車前往台南高鐵站接被害人，隨後在清粥小菜中加入毒品，騙被害人食用。等被害人因藥效發作陷入意識昏沉、肢體無力狀態，陳男將其載往市區某汽車旅館，違反意願撫摸被害人胸部，並以手指及生殖器等方式性侵得逞。

請繼續往下閱讀...

被害人當晚恢復部分意識後，隨即向友人發出「救救我」、「我一直哭」等求救訊息，並在友人協助下向嘉義縣警方報案及就醫。經醫院採樣化驗，確實在被害人尿液中檢驗出三級毒品代謝反應。陳男於法庭審理時，起初全盤否認發生性行為，待檢方拿出鑑定報告後，才改口辯稱當天是以3800元與被害人協議性交易，並非強迫下藥。

合議庭審酌，被害人在案發當天中午就曾向友人提到吃完粥後頭暈，懷疑被下藥，且案發後呈現悲傷崩潰、自我封閉等典型受創反應。此外，陳男事後匯款700元給被害人，對話紀錄顯示該款項為車資，並非性交易對價。法官認定陳男利用長輩身分破壞信任，手段惡劣且犯後毫無悔意，迄今未與被害人和解，因此依法從重論處。

法官強調，陳男為滿足私慾侵害他人性自主權，對被害人身心造成嚴重傷害，法紀觀念極為淡薄。全案雖涉及施用毒品罪與加重強制性交罪，但應依想像競合犯規定，從一重之以藥劑犯強制性交罪處斷，判處陳男10年重刑。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法