柯文哲辯稱600萬政治獻金用於選戰 北院打臉：流向不明、無證據

柯文哲涉京華城等案，一審遭判17年徒刑、褫奪公權6年。（資料照）

前台北市長柯文哲涉京華城、政治獻金等案，台北地院上月26日宣判，判處17年徒刑、褫奪公權6年。完整版判決書今（10日）出爐，台北地院合議庭認定，柯文哲涉及侵占民眾黨政治獻金600萬元，分為3筆、各200萬元，均有捐款人及經手人證詞證實交付事實，卻未見於民眾黨申報，資金流向不明，柯文哲雖辯稱款項用於選戰，卻未提出證據，因此認定柯具不法所有之意圖，其行為業已構成侵占犯行。

判決指出，600萬元捐款雖有交付事實，卻均未列入民眾黨政治獻金專戶或申報清冊，資金流向不明。3筆款項分別來自台灣信義房屋創辦人周俊吉配偶周王美文、基隆市長謝國樑轉交其母捐款，以及台北文華東方飯店董事長林命群等人，均係基於支持民眾黨發展而提供資金。相關證人均證稱，款項係交由邱佩琳轉交，並明確表示為捐贈民眾黨使用。

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北院合議庭比對證詞認定，基隆市副市長邱佩琳確曾將款項交付柯文哲，並告知其資金來源。然而，民眾黨財務長梁秀菊證稱，從未收受柯文哲交付之現金，顯示該筆600萬元未進入政黨財務體系。

北院合議庭指出，柯文哲雖辯稱錢都用在選舉並無私用，但觀其梁秀菊證稱，顯見柯文哲柯文哲收取上開600萬元現金後，並未歸入民眾黨，民眾黨為具獨立法人格之政黨，證人周王美文、謝國樑、林命群等人均已證稱該等款項是捐給民眾黨，民眾黨財物並不屬柯文哲個人，政治獻金應屬政黨所有，須依法納入專戶並依制度管理。

北院合議庭認為，柯文哲身為黨主席，收受捐款後未將資金存入專戶或交付財務單位，已屬隱匿資金之行為；柯文哲辯稱款項用於選戰，卻未提出任何具體證明，且600萬款項用於選戰，也是要歸入民眾黨後由民眾黨依內部規範運用，而非柯文哲自行決定將款項用於何處，因此認定柯文哲具不法所有之意圖，其行為業已構成侵占犯行。

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