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    首頁 > 社會

    女攀西巒大山墜林道受困 消防連夜搬運救下山

    2026/04/10 14:29 記者劉濱銓／南投報導
    女山友攀登西巒大山不慎墜落林道受傷受困，南投消防人員以擔架配合人力搬運，連夜將人救下山。（南投縣消防局提供）

    女山友攀登西巒大山不慎墜落林道受傷受困，南投消防人員以擔架配合人力搬運，連夜將人救下山。（南投縣消防局提供）

    攀登南投西巒大山的4人登山隊，9日下午60歲吳姓女山友，行經雙龍林道不慎滑落邊坡，導致右膝受傷無法移動，南投縣消防局派員馳援，晚間接觸女山友以擔架搭配人力搬運下山，半夜才送抵醫院救治，消防局呼籲，山區雨後步道濕滑，山友應留意腳步，以維登山安全。

    消防局表示，該登山隊9日從雙龍林道上山，要攀登西巒大山，預計11日下山，不料昨下午吳姓女隊員在雙龍林道3.5K處，不慎滑落邊坡，造成右膝蓋受傷無法移動，所幸意識清楚，領隊當下立即通報求援。

    轄區消防分隊獲報後下午3點出發，大約4點多抵達雙龍林道行車終點，之後徒步進入，約6點接觸到吳女，由於其膝蓋腫脹疼痛無法站立，只能以籃式擔架搭配人力搬運下山，消防人員暗夜於崎嶇山路辛苦搬運，最後送上救護車、抵達醫院已是午夜近零時，前後搜救歷時8個半小時。

    消防局表示，近期南投山區才下過大雨，導致步道濕滑與泥濘鬆軟，山友若不熟路況，容易跌倒、扭傷，甚至滑落邊坡，呼籲雨後上山應特別留意，以免發生危險。

    女山友攀登西巒大山，不慎墜落林道導致膝蓋受傷無法行走。（南投縣消防局提供）

    女山友攀登西巒大山，不慎墜落林道導致膝蓋受傷無法行走。（南投縣消防局提供）

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