生母、繼父凌虐2歲女童還辯稱自殘 遭檢以違反兒少法等罪嫌起訴

生母、繼父照顧2歲女童不到一個月，女童渾身是傷，生母、繼父還推說自女童自殘，2人遭檢方起訴。（記者謝武雄攝）

當真是「令人髮指」。年僅2歲女童平常都由祖父母照顧，2人因為有事情，於2023年底將小孩交給女童的李姓生母與張姓繼父照顧，未料於2024年1月14日將女童接回時，發現女童渾身是傷；檢方偵訊時，李女、張男辯稱是女童自殘造成傷勢，但醫院認為傷勢疑似外力造成，2被告涉犯家庭暴力罪之妨害幼童發育等案件遭起訴。

檢方調查指出，李女、張男分別為女童之繼父及生母，於2023年底接手照顧年僅2歲女童，住在桃園市中壢區住處，直到2024年1月14日將女童送回女童祖父母位於八德高城社區住處，祖父母察覺其傷勢異常，立即送往林口長庚醫院檢查，女童的前額瘀腫、雙眼周圍瘀青血腫、臉頰抓痕、耳後傷口，以及腹部、大腿、鼠蹊等多處瘀青，傷勢分布廣泛。

請繼續往下閱讀...

李女、張男於偵查中均否認施虐，李女說「我認為被害人會自殘，在我們這邊不快樂等語」；張男也說「女童在我這邊都會傷害自己，我有看過她用指甲抓自己耳朵或頭髮，會自己一直揉眼睛，也會用指甲抓或捏自己手臂」。

檢方認為，依據傷勢分布及程度，難以合理解釋為跌倒或自殘所致，且林口長庚醫院專業意見也指傷勢高度疑似外力所致，難由跌倒或自殘所造成，加上案發期間女童均由2被告照顧，認定其傷勢來源與被告行為具高度關聯，2人行為已涉及兒童及少年福利與權益保障法第112條及刑法傷害罪，且屬家庭暴力犯罪，依法提起公訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法