毒品通緝男闖紅燈拒警盤查狂逃 蛇行、闖紅燈宛若警匪片場景

莊姓男子躲避警方查緝，一路闖紅燈，蛇行最後自撞到騎樓跌倒，員警立刻上前將其逮捕。（警方提供）

桃園市桃園區昨晚上演一齣警匪追逐戲碼，53歲毒品通緝犯莊姓男子騎機車闖紅燈拒檢逃逸，沿途蛇行亂竄、連闖多個路口紅燈，最終因車速過快失控自撞騎樓跌倒，遭警方逮捕解送歸案，還要吃上2萬3千餘元罰單，可說是得不償失。

警方表示，桃園警分局埔子派出所員警昨晚10點36分巡邏行經寶慶路時，發現莊姓機車騎士闖紅燈，隨即上前攔查，不料他竟不聽指揮、加速逃逸，為規避警方追查，一路闖紅燈並於路口任意迴轉，行徑宛若拍動作片。

請繼續往下閱讀...

員警除尾隨追緝，同步通報線上警力加入攔截圍捕，雙方追逐約3分鐘、2.8公里距離後，莊姓騎士於轉彎時疑因車速過快失控，自撞騎樓跌倒，員警隨即上前壓制逮人，經盤查莊因涉毒品案件遭發布通緝，警方依法逮捕並解送歸案。

警方指出，莊男在逃逸過程中多次闖越紅燈，已違反道路交通管理處罰條例，將依法告發，最高可處2萬3千餘元罰鍰。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

莊姓男子躲避警方查緝，一路闖紅燈，蛇行最後自撞到騎樓跌倒，員警立刻上前將其逮捕。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法