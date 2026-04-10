科技公司旁藏毒窟兼兵工廠！ 毒販遭警圍竟槍丟草叢裝淡定

警方在比人高草叢內找到裝有槍械的迷彩包。（警方提供）

台中市刑警大隊日前跨縣市追查，在新竹竹北一處科技公司倉庫旁的鐵皮屋，揭開「毒品交易兼地下兵工廠」的隱密據點，有槍毒前科的43歲廖姓男子重操舊業，不僅販毒還改造槍械擁槍自重，警方大陣仗包圍時，他竟臨危不亂，上演一場「淡定聊天」戲碼試圖掩飾，最終仍難逃法網，全案也在近日偵結起訴。

台中市刑大偵五隊長李嘉興今天說明案情指出，廖男有槍砲與毒品前科，去年初才遭查獲改造並轉讓多把槍枝，卻不知悔改重操舊業，選在農田與科技公司倉庫旁搭建鐵皮屋當掩護，外觀宛如雜亂回收場，實則暗藏毒品與槍械，專案小組經長期監控與科技偵蒐，去年底掌握其販毒與改槍行徑後，見時機成熟，持搜索票前往查緝。

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當天員警大舉包圍，屋內的廖男與2名疑似買家正在「談生意」，察覺異狀後，廖男不僅拒不開門，還迅速將毒品分散藏匿於各角落，接著將一把改造手槍與子彈塞入迷彩手提包，從窗戶丟進外頭比人高草叢中掩飾，即便情勢緊張，他仍故作鎮定，回到屋內與友人聊天，企圖裝作若無其事。

然而警方破門而入後，仍在草叢中迅速尋獲該手提袋，當場起出改造手槍1把與子彈8顆，並在屋內查扣改槍工具、海洛因10包、安非他命12包、電子磅秤、吸食器與分裝袋等證物，市值約83萬元，研判廖男改槍後涉擁槍自重，以防毒品交易時遭黑吃黑，全案詢後依槍砲及毒品罪嫌移送新竹地檢署偵辦，全案也在近日偵結起訴。

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警方破門進入鐵皮屋。（警方提供）

警方查扣的改造手槍。（警方提供）

警方查扣的毒品。（警方提供）

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