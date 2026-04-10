高雄怪手司機埋包藏毒 傳座標遙控小蜜蜂運毒

高雄怪手司機在偏僻產業道路旁草叢埋包藏毒。（記者黃良傑翻攝）

怪手司機連姓男子竟是藥頭，涉嫌將毒品「埋包」偏僻田埂、山坡，標出座標再遙控「小蜜蜂」陳嫌前往取出送交藥腳，高市刑大尾隨圍捕陳，意外察覺他手機正在導航，突破心防才知正循導航準備取貨，果然在田埂查獲埋包的黑色垃圾袋，內藏270包咖啡包、K他命等毒品。

警方不排除將主嫌連男（22歲）的手機加以還原，找出其他藏毒座標，再調援緝毒犬嗅出毒品埋包處，讓毒品無所遁無形，警方此波在橋頭、楠梓區2處偏僻產業道路旁坡地草叢，查獲埋包的毒品，以及疑似販所得21萬元現金。

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據了解，該販毒集團由連男等5名成員所組成，標榜「全天候外送到府服務」，在通訊軟體群組發放販售毒品咖啡包、K他命等訊息，吸引消費者下單購買，再由小蜜蜂陳姓毒犯擔任即外送人員，先開車前往藏毒埋包處取毒品，再前往買家指定地點完成毒品交易。

小蜜蜂陳男（44歲）曾因2次運送毒品被高市刑大偵二隊逮獲，不料，他又第3度被捕，警方趁他運毒尿急上廁所時，一擁而上將他圍捕壓制，眼尖的刑事小隊長察覺他的手機正在導航，查出導航座標點地點遠在偏僻的產業道路旁草叢。

刑大押陳嫌找到該座標地點，翻開草叢找到埋包毒品處，挖出一黑色垃圾袋，內藏有大批毒品咖啡包，警方擴大追查，除連，陳二嫌外，再查獲蘇男（24歲）、黃女（21歲）、趙女（29歲）等共犯，5嫌全數落網，全案訊後今依違反毒品危害防制條例罪嫌移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。

5人組成販毒集團標榜「全天候外送到府服務」被高市刑大破獲。（記者黃良傑翻攝）

警方查獲埋包藏毒案起出大批毒品。（記者黃良傑翻攝）

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