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    台中西屯店面營業中遭潑漆！整片落地窗染慘白 嫌還拍照「交差」

    2026/04/10 13:11 記者許國楨／台中報導
    遭惡意潑漆的店面。（民眾提供）

    遭惡意潑漆的店面。（民眾提供）

    台中市西屯區一間室內設計公司，9日晚間傳出潑漆毀損事件，當時店面仍在營業中，卻遭人直接朝落地窗潑灑大量白色油漆，整面玻璃瞬間被染成一片慘白，畫面怵目驚心，更離譜的是，嫌犯犯案後不僅未急著逃離，還疑似當場拍照「交差」，行徑相當囂張。

    轄區第六分局表示，案件發生於9日晚間9時44分，地點位於西屯區福雅路，報案人為一名55歲女子，她發現店面大門及落地窗遭潑漆毀損後，立即報警處理，警方到場後展開調查，並調閱監視器畫面。

    畫面顯示，一名嫌疑人步行接近店面後，直接將白色油漆潑向大門與落地窗，隨後轉身離開現場，但過程中還停留片刻，做出拍照動作，疑似為了回報或留下紀錄，警方目前已掌握嫌犯外型特徵，正積極追查其身分與犯案動機。

    店家事後也將監視器畫面上傳至社群平台，憤怒痛批嫌犯行徑王八蛋，直言「有看到他在哪買油漆的麻煩告知」，引發熱議，不少網友紛紛留言，「第一次看到店還在營業就被潑漆的」、「也太囂張了吧，完全不怕被抓」、甚至有人直言「這種應該是早就計畫好的」。

    第六分局永福所長周炳旭說明案情。（警方提供）

    第六分局永福所長周炳旭說明案情。（警方提供）

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