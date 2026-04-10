疑21歲妻搞上小王！越南移工不甘綠雲罩頂 狠刺同鄉情敵奪命

台中大雅區一處移工宿舍去年發生命案。（資料照）

台中大雅區清泉崗基地旁一處社區，去年10月驚傳街頭命案，一名越南籍年輕移工深夜倒臥血泊、傷重不治，警方追查後揭開背後駭人內幕，竟是婚姻糾葛引爆的致命衝突，直到案情釐清，范姓凶嫌也坦承犯行，整起事件才逐漸拼湊出真相，台中地院今開庭時，范男當庭認罪。

回顧案情，2025年10月24日凌晨4時許，大雅區一條巷弄內傳出爭吵聲，不久即有民眾發現一名男子倒地不起，救護人員趕抵時，男子已無呼吸心跳，送醫後仍宣告不治，查出死者為21歲黎姓越南籍移工。

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警方調閱監視器發現，黎男曾從租屋處匆忙外出，神情驚恐，不時回頭張望，疑似遭人追趕，他在巷內踉蹌跌倒、又掙扎起身，期間還試圖用手機求助，但走沒幾步再度倒地，身體抽搐、血跡一路拖行，最終撞上停放車輛後倒地不起。

檢警深入追查，迅速鎖定同為越南籍范姓移工涉有重嫌，范男發現妻子竟住在黎男租屋處，雙方關係曖昧，憤而前往理論，衝突中持水果刀朝黎男胸口猛刺，行兇後他隨即搭車逃離現場，並在同鄉協助下輾轉躲藏。

警方隨後展開追緝，陸續查獲協助藏匿的失聯移工，最終在大里區一處藏身地點將范男逮捕到案，檢方認定其涉犯殺人罪，且有逃亡及串證之虞，向法院聲押禁見獲准，全案偵結後依法提起公訴，並由國民法官法庭審理，台中地院今日召開準備程序庭，范男對起訴內容、犯案時間與經過均無爭執，當庭坦承殺人犯行，僅就量刑部分提出意見。

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