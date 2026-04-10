剝皮剝到骨！通訊行淪詐團「換現」據點 53人慘背債4千萬

刑事局南打破獲通訊行淪詐團「換現」據點 ，53人慘被剝皮逾4千萬。（民眾提供）

刑事警察局南部詐欺偵查中心近日瓦解一個以郭姓男子為首的「假刷卡換現金」集團，該集團與詐騙水房串通，誘騙已被騙光積蓄的被害人調高信用卡額度，再帶往郭嫌位於高雄的通訊行「假消費真套現」，隨後現金秒被車手收走。警方清查發現，受害者高達53人，詐騙金額飆破4018萬，全案依加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例移送法辦。

警方指出，該詐團分工細膩且極其惡毒，先利用「假投資」、「假交友」話術洗腦被害人，待對方掏空存款後，詐團非但沒收手，反而慫恿被害人向銀行申請提高信用卡額度，接著，被害人被引導至郭嫌在高雄經營的通訊行，進行虛假的刷卡交易。

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「假刷卡真換現」表面上是幫被害人籌措「投資保證金」，實則先扣除高額手續費大賺一筆，被害人剛拿到手的救命現款，轉頭又依指示面交給車手或購買虛擬貨幣匯出，被害人反而身陷龐大卡債，遭詐團「層層剝皮」剝到見骨。

南打獲報後歷經長期蒐證，兵分多路至高雄、新北、桃園等地發動突擊搜查，一舉拘提郭嫌夫妻及仲介成員共21人到案，並查扣1棟不動產、現金192萬元、5 輛自小客車，以及8台刷卡機、大量客戶名冊與刷卡單。郭嫌等人落網後案情避重就輕，檢警正進一步清查是否有更多無辜民眾受害。

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