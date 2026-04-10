南橫牙痛老婦攔搭便車1小時無人理 利稻所長親載下山就醫

南橫老婦牙痛，利稻派出所所長胡松俊仁助送醫，昨天到宅探視。（記者黃明堂翻攝）

台東縣海端鄉霧鹿村下馬部落一名獨居王姓老婦，因牙痛難耐，獨自在南橫公路嘉寶商店旁欲攔車前往關山就醫，卻苦候約1小時仍無人願意協助，身心俱疲之際，所幸遇上行經該處，駕駛個人車輛至分局洽公的利稻派出所所長胡松俊仁及時伸出援手，順利化解困境。胡松所長持續關心王婦健康狀況，昨天前往探視，王婦對於警方即時伸出援手深表感激。

關山警察分局表示，利稻派出所所長胡松俊仁日前欲至分局洽公，行經該路段時，看見於霧鹿服務時認識的王姓老婦，遂向其打招呼，但卻發現她神情痛苦，疑似身體不適，遂立即停車上前關心，發現王婦臉部明顯腫脹，且不時以手撫臉。經關懷詢問後才得知，王女因牙齒劇痛難耐，原打算搭便車前往關山地區醫療院所就醫，但因地處偏遠、交通不便，長時間苦等仍無人願意載送，情況相當無助。

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胡松所長考量王女年事已高且獨居，若延誤就醫恐加重病情，當機立斷協助護送前往醫院治療。沿途所長細心關心王婦狀況，並安撫其不適情緒，讓原本焦急不安的王婦逐漸安心。抵達醫院後，經醫師診治確認為牙齒嚴重發炎，隨即安排相關處置，順利解除疼痛。事後，胡松所長仍持續關心王婦健康狀況，昨天前往探視。

王女表示，經醫師治療已順利拔除病牙，疼痛狀況大幅改善，身體也恢復良好，對於警方即時伸出援手深表感激，頻頻向所長道謝，直言「若不是警察幫忙，真的不知道該怎麼辦」。

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