通緝女車手取款被逮 永和警連2日破假投資案

永和分局警方本月6日趁著車手在與被害人相約面交時，當場逮捕身背詐欺及酒駕通緝的37歲李姓女車手。（記者鄭景議翻攝）

新北市永和分局警方近日打詐行動不遺餘力，先是透過埋伏，本月6日趁著車手在與被害人相約面交時，當場逮捕身背詐欺及酒駕通緝的37歲李姓女車手。除逮捕李女外，隔日又持拘票跨區至三重、蘆洲等地，將另外2名利用Threads平台假投資，涉嫌詐取850萬元的潘姓及王姓車手拘提到案。全案訊後均依詐欺罪嫌移送地檢署偵辦。

永和分局調查，李姓女子所屬的詐騙集團利用「交友、虛擬貨幣、投資」的複合式手法設局，先透過社群媒體與被害人建立感情聯繫，隨後以穩賺不賠、低風險高報酬等話術，誘騙被害人投資虛擬貨幣。被害人因誤信謊言，先後兩次與對方相約面交，累計損失台幣82萬元，直到後續欲領回獲利卻無法出金，才驚覺受騙報案。

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警方獲報後組成專案小組，利用犯嫌與被害人再次相約面交的時機，於本月6日派員在約定地點周邊埋伏，待李女現身取款時迅速上前將人壓制逮捕。警方清查身分後赫然發現，李女不僅是取款車手，還因涉嫌詐欺及不能安全駕駛罪，分別遭到法院與地檢署通緝。

另一起破獲的案件，則是詐騙集團利用社群平台Threads投放股票投資廣告，引導被害人加入投資群組。對方以「儲值投資」為由，要求被害人面交現金及轉帳，導致被害人慘賠高達台幣850萬元。專案小組經連日蒐證掌握犯嫌動向，於本月7日持法院核發的拘票及搜索票，分別前往三重及蘆洲地區執行查緝，成功將潘姓及王姓兩名車手拘捕歸案。

永和分局呼籲，詐騙集團手法日新月異，民眾切勿輕信來自陌生訊息或網友邀約的投資方案，特別是標榜「保證獲利」或「穩賺不賠」等字眼，幾乎百分之百是陷阱。警方提醒，若對方要求以現金面交、轉帳或匯款至個人帳戶進行投資，應提高警覺、審慎查證，以免畢生積蓄付諸流水。民眾若有任何疑慮，請立即撥打165反詐騙專線或110報案電話查詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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