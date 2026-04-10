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    老公睡身邊 人妻「下面癢癢」驚見第三隻手

    2026/04/10 10:44 記者黃佳琳／高雄報導
    高雄人妻睡到一半感覺「下面癢癢的」，竟是鄰居潛入家中偷摸她。（翻攝判決書）

    高雄人妻睡到一半感覺「下面癢癢的」，竟是鄰居潛入家中偷摸她。（翻攝判決書）

    租房在三民區的陳姓男子，清晨潛入鄰居家中，不顧男主人睡在旁邊，竟出手對熟睡中的人妻大肆撫摸私密處，人妻睡夢中感覺「下面癢癢的」，誤以為老鼠跑上床，睜開眼後驚見陳男蹲在床邊伸手摸她，嚇得直尖叫，法官依侵入住宅及乘機猥褻罪判陳男徒刑1年4月。

    判決指出，2024年2月13日大年初四清晨，正當家家戶戶沉浸在年節氣氛時，陳姓男子發現樓上鄰居家門未鎖，他大膽推門而入，看到鄰居和老婆睡在床上，陳男竟色膽包天，伸手探入人妻的短褲內，從大腿內側一路往上撫摸，時間長達1分鐘。

    夢中感到「下面癢癢的」，原以為是老鼠爬過，睜眼竟看到陳男蹲在腳邊，嚇得淒厲尖叫「有色狼！」驚醒一旁的丈夫，隨即上演一場抓狼大戰，陳男當場遭老公制伏，一度下跪求饒、表示願意賠錢私了並搬家，請鄰居不要報警。

    高雄地方法院審理時，陳男改口否認犯行，辯稱自己只是進去看房間格局，完全沒碰觸到人妻，但法官認為，被害人房裡設有感應夜燈，且老公親睹妻子哭喊被摸的慘狀，加上陳男在測謊時，針對「有無摸下體」等問題皆呈現明顯不實反應，因此不採信陳男說詞，侵入住宅罪部分判徒刑3月，得易科罰金、犯乘機猥褻罪判徒刑1年4月，可上訴。

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