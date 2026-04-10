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    首頁 > 社會

    婦人陷投資陷阱 出清0050變現500萬要匯款

    2026/04/10 10:26 記者鄭景議／台北報導
    簡姓婦人日前誤信友人推薦，以為投入台幣500萬元至不明金融科技公司每月即可穩領15萬元收益。（記者鄭景議翻攝）

    簡姓婦人日前誤信友人推薦，以為投入台幣500萬元至不明金融科技公司每月即可穩領15萬元收益。（記者鄭景議翻攝）

    台北市一名簡姓婦人日前誤信友人推薦，以為投入台幣500萬元至不明金融科技公司每月即可穩領15萬元收益，年報酬率高達36%，竟將長期持有的0050（元大寶來台灣卓越50證券投資信託基金）全數變現準備匯款。文山二分局警方獲報趕抵銀行，與行員聯手剖析這類假投資詐騙手法，成功點醒簡女並當場終止匯款，保住其500萬元積蓄。

    文山二分局景美派出所上月底接獲銀行通報，指稱櫃檯有一名婦人欲匯出500萬元大額款項，疑似遭遇詐騙。所長黃杰超、警員陳冠旭迅速趕赴現場關懷。經了解，簡姓婦人日前經由結識一年多的友人介紹，宣稱某金融科技公司推出保本高獲利方案，只要投入500萬元，每個月就能固定領回15萬元投資收益。

    簡女為了追求更高獲利，不惜將手中長期持有的0050全數出脫變現。警方在現場指出，這種標榜「每月領高額分紅」且「年投報率高達36%」的模式，是極其典型的假投資詐騙陷阱。詐騙集團常利用長期經營的友誼關係卸下民眾心防，透過高於市場行情的報酬率誘使受害者入金，隨後便會以各種理由拒絕出金甚至直接失聯。

    起初簡女仍對友人推薦的投資項目深信不疑，但警方與行員輪番苦勸，所長黃杰超更是急喊「你自己投資就好，0050比較穩！」，並提供多件情節雷同的受害案例後，簡女才如夢初醒，意識到自己險些將辛苦積攢的財產親手送給詐騙集團。簡女當場決定停止所有交易程序，成功保住500萬元積蓄，並對警方及行員的耐心提醒與專業協助表達深切感謝。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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