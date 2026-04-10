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    首頁 > 社會

    北市動質處流當品線上拍賣 精品手錶、鑽戒搶眼

    2026/04/10 10:26 記者何玉華／台北報導
    台北市動質處流當品拍賣，圖為沛納海手錶，底價７萬元。（台北市動質處提供）

    台北市動質處流當品拍賣，圖為沛納海手錶，底價７萬元。（台北市動質處提供）

    台北市動產質借處將於13日在台北惜物網（有押標金區）推出「攏馬愛媽咪」流當品線上拍賣活動，拍賣物品共有41標，不乏精品手錶、鑽戒，最低起標價2000元，有興趣的民眾可以先加入惜物網會員。

    動質處表示，拍賣物品除ROLEX手錶外，還有OMEGA、ORIS、PANERAI、PIAGET及CARTIER等高級錶款，另外還有多款鑽戒及1000公克銀塊，款式多元；鑲鑽戒指最低起標價2000元，CARTIER手錶起標價5萬7000元，提供不同預算考量的民眾挑選母親節禮物的好機會。

    動質處說，全部品項除可以線上鑑賞照片外，14日下午2時至4時在長安西路3號6樓開放現場鑑賞；也提醒民眾參與投標前須先加入成為惜物網會員，且無停權者才可參加。拍賣活動於惜物網有押標金區，採電子化作業線上收（退）押標金，繳清押標金方可投標，得標者的押標金可抵繳貨款，惟倘棄標時押標金將會被沒收。

    台北市動質處流當品拍賣，圖中鑽戒底價11萬元。（台北市動質處提供）

    台北市動質處流當品拍賣，圖中鑽戒底價11萬元。（台北市動質處提供）

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