特斯拉超車失控撞Uber 女乘客受輕傷送醫

強大的撞擊力道造成Uber車內30歲鄧姓女乘客受輕傷，隨後自行就醫。（記者鄭景議翻攝）

28歲黃姓男子前日晚間駕駛白色特斯拉行經新北市新店區環河路時，疑似因為在超車過程中操控不慎，導致車輛瞬間打滑失控，猛烈撞擊由59歲吳姓男子駕駛的Uber轎車右側車門。強大的撞擊力道造成Uber車內30歲鄧姓女乘客受輕傷，隨後自行就醫。新店分局警方獲報到場處置，確認雙方均無酒駕，詳細肇事責任仍待進一步釐清。

警方調查，8日晚間22時40分許，當時黃男駕駛白色Tesla Model 3，行經新店區秀朗橋下時，卻在嘗試變換車道超越前方車輛時，疑似因為瞬間油門控制不當，導致整輛電動車在路中偏移失控，車頭直接撞擊同向行駛的Uber轎車右側車門。

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由於撞擊突然且力道不小，遭撞的轎車右側車身嚴重受損，導致坐在後座的鄧姓女乘客肢體受到碰撞。救護人員趕抵現場後，確認鄧女意識清楚且傷勢較輕，鄧女隨後表示將自行前往醫院進行傷口處理，不需由救護車送醫。黃、吳兩名駕駛在現場均表示並未受傷。

新店分局表示，員警抵達後立即在環河路啟動交通疏導，並對兩名駕駛實施酒精呼氣測試，測定值均為0。經查雙方駕籍資料均正常，現場並無相關監視器畫面直接還原碰撞瞬間，警方指出目前將依據現場測繪紀錄及駕駛供詞釐清肇事責任。

新店分局呼籲，駕駛人於夜間行駛或進行超車動作時，應確實保持安全距離並穩定操控，切勿因急躁而導致車輛失控，以守護自身及其他用路人的安全。

黃姓男子前日晚間駕駛白色特斯拉行經新北市新店區環河路時，疑似因為在超車過程中操控不慎，導致車輛瞬間打滑失控。（記者鄭景議翻攝）

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