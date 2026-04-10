草男怒柯文哲交保金7000萬太貴 揚言燒法院判刑1年上訴被駁回

新北市王姓男子不滿台北地院裁定民眾黨前主席柯文哲以7千萬元交保，去年7至9月間發電郵到總統府，預告到新北地院出庭時，將持燃燒彈攻擊，檢方指揮三峽警方，案發前一天搜索查獲汽油彈。圖為燃燒彈及定時器。（記者吳仁捷翻攝）

新北市鶯歌區32歲男子王俊淵，去年9月不滿台北地院裁定柯文哲以7000萬元交保太貴，竟連續寄發恐嚇電子郵件至總統府民意信箱，揚言將攜燃燒彈「燒市府與法院」、「殺人前先砸爛法院」，並製作定時酒精燃燒彈，檢警緊急搜索逮人更查扣相關材料。台北地院判王男1年徒刑，得易科罰金36萬5000元。王男提起上訴，高院駁回上訴、維持1年徒刑判決。

一審判決指出，32歲王男於去年7月至9月間，三度寄送電子郵件至總統府民意信箱，內容質疑「柯文哲交保居然要花7000萬」、「我們新北市民每年要4萬6的回饋金！馬的給我發錢喔！不然我就炸毀新北市政府！喔不～最近是計畫燒燬呢」等語，他除了不滿柯文哲交保金太貴，也不滿新北市政府的政策，還疑似因自身被詐騙，批新北地院收兩萬的裁判費卻還沒開庭等。

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王男多次揚言於9月19日赴新北地院出庭時施放燃燒彈，危害公共安全，檢警認為案情重大，成立專案小組偵辦，並於去年9月18日持搜索票前往其住處，查扣自製計時裝置及工業酒精，當場逮捕並聲押獲准，新北地檢署依恐嚇公眾等罪起訴。

新北地院認為，新北院全院人員均屬本案潛在被害人，聲請移轉管轄，經高院裁准由台北地院審理，王男於審理時認罪，法院採簡易程序審理。

一審台北地院認為，王男不以理性方式處理情緒，竟傳送恐嚇訊息並著手預備放火，所為不當，惟考量其坦承犯行，最終就6件恐嚇公眾罪各判4月、1件預備放火罪判3月，合併應執行1年徒刑，得易科罰金。

高院合議庭審理時，王男雖於偵查、原審曾坦認全部犯行，上訴後改口否認上揭犯行，並批評一審判決不當；合議庭認定王男說詞與事證不符，對原判決證據評價及法律適用持不同意見，並無理由，駁回上訴。

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