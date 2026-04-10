香港霸總送鑽戒求婚？台中女信了深情完美人設 險成跨國提款機

對方強調將送上象徵承諾的鑽石對戒，準備飛來台灣共築家庭。（記者許國楨翻攝）

台中市劉姓女子在網路邂逅自稱來自香港、經營成衣廠的「霸道總裁」，對方以深情攻勢迅速拉近距離，甚至送上「鑽戒求婚」承諾，營造即將共度一生的浪漫氛圍，就在談婚論嫁之際，卻以包裹卡關為由要求代墊高額費用，讓她驚覺不對勁，急忙向警方求助，最終成功保住辛苦積蓄，避免淪為詐騙受害者。

經查，這名男網友先是在社群平台主動搭訕，替自己打造「喪妻三年、事業有成」的完美人設，每天噓寒問暖、關心生活細節，短短一個月內便與劉女迅速升溫，甚至以「未來另一半」自居，讓劉女誤以為遇見真命天子，隨著情感建立，對方開始描繪兩人婚後藍圖，並強調將送上象徵承諾的鑽石對戒，準備飛來台灣共築家庭。

請繼續往下閱讀...

未料，劇情急轉直下，男子聲稱已寄出昂貴禮物，但包裹在海關受阻，需要劉女先行支付運費4萬2千元，以及折合新台幣約37萬8千元的鑽戒費用，並再三保證日後見面會全額歸還，面對突如其來的高額支出，劉女雖心存疑慮，卻一度在感情與理智間掙扎。

所幸，她在匯款前選擇前往烏日分局麗水派出所求助，前晚8點多，員警一看到劉女手機裡那些「滿滿愛意」的對話紀錄，立刻斷定這就是詐騙集團最愛用的「愛情詐騙」老哏，經過警方耐心解說並列舉無數相似案例後，劉女這才如夢初醒，直呼：「好險有來問警察，不然差點人財兩失！」，及時阻詐。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

詐團在對話中打造完美人設。（記者許國楨翻攝）

對方誆稱要送鑽戒求婚。（記者許國楨翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法