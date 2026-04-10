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    首頁 > 社會

    一字千金！罵鄰居「肖查某」有罪 最新價格出爐

    2026/04/10 09:16 記者陳鳳麗／南投報導
    男子罵女鄰居「肖查某」，南投地院以公然侮辱罪名判罰金3000元。（記者陳鳳麗攝）

    男子罵女鄰居「肖查某」，南投地院以公然侮辱罪名判罰金3000元。（記者陳鳳麗攝）

    南投縣劉姓男子因曾與1女性鄰居有口角，怒氣還沒有消，走到該女鄰居家門口，見到該女再與其理論，2人發生爭吵，劉男大罵「肖查某」，鄰居控告公然侮辱，南投地院法官衡諸社會常情，認為該語顯然意在侮辱對方，公然侮辱罪成立，判罰金3000元，全案可上訴。

    年近40歲的劉姓男子，去年11月17日中午12點多，走到一戶鄰居家門口，他日前才因細故跟女鄰居發生口角，怒氣一下子就衝上來，卻在此時女鄰居走出門外，劉男於是開始針對先前糾紛與女鄰居理論，兩人越吵越大聲，劉男大罵「肖查某」。

    女鄰居忍不下這口氣，到派出所報案，提告劉男涉犯公然侮辱罪。劉男承認有說「肖查某」，辯稱當下覺得怎麼那麼衰，所以才這樣說，只是發洩心情，並不是針對該名女鄰居。女鄰居則提供監視畫面，清楚錄到這句話，並非喃喃自語，南投地檢署將其起訴。

    南投地院法官認為，劉男未就雙方糾紛一事有何建設性評論，僅以「肖查某」發洩情緒，其內容不具任何文學、藝術、學術或專業價值，更無促進公共事務思辯的功能，依社會常情，顯然意在侮辱女鄰居，已經逾越一般人可合理忍受之的範圍，自屬公然侮辱之行為，觸犯公然侮辱罪，判處罰金3000元。全案可上訴。

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