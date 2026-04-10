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    首頁 > 社會

    「只是開玩笑」！畢旅偷拍男同學洗澡 高職生惡作劇下場曝光

    2026/04/10 09:21 記者陳冠備／彰化報導
    彰化一男子在畢旅時偷拍男同學洗澡，惡作劇下場已經違反兒童及少年性剝削防制條例。彰化地院審理，判處偷拍男子有期徒刑6月。（資料照）

    彰化一男子在畢旅時偷拍男同學洗澡，惡作劇下場已經違反兒童及少年性剝削防制條例。彰化地院審理，判處偷拍男子有期徒刑6月。（資料照）

    彰化某高職3年前舉辦畢業旅行，一名男學生在飯店浴室洗澡時遭A男等3名同學惡意解開門鎖並持手機拍下全裸畫面，事後還將影片後製加工流傳，導致被害學生身心受創。彰化地方法院審理後，依拍攝少年猥褻影片罪，判處A男有期徒刑6個月。

    判決書指出，2022年12月26日晚間，該高職在台東進行畢業旅行，一行人入住某溫泉飯店。A男與另外2名同學不滿被害男同學未經同意帶其他人進入房間，於是趁他洗澡時萌生惡作劇念頭，由其中1人打開浴室門鎖，再由A男持手機偷拍對方全裸畫面。

    影片拍攝完成後，A男將檔案傳送給同學丙男進行後製加工，再經由乙男轉傳給被害男同學觀看。被害男同學不甘受辱，與同學爆發爭執，隨後報警提告，全案因此曝光。

    法院審理時，A男坦承犯行，並與被害同學達成調解，賠償新台幣3萬8千元。法官認為，A男明知被害同學未滿18歲，仍偷拍其裸照，已侵害隱私與人格發展，雖未涉及強暴、脅迫等手段。法官審酌，A男與被害人為同學關係，僅因一時玩鬧未能拿捏分際，犯後已有悔意，因此依違反兒童及少年性剝削防制條例，判處有期徒刑6月。

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