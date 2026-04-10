司法界傳說2-2》禁忌大公開！避開「四圈車」、吃錯怕「羈押」

有律師常會避免在開庭前食用「香腸」、「羈押」，主要是基於象徵聯想，避免與「羈押」、「不利結果」產生心理連結。（記者楊心慧攝）

律師圈有不少禁忌，除了律師袍不能洗以外，還有「芒果」與「鳳梨」，取其諧音象徵案件來源不斷、業務興旺，但法官及檢察官反而怕「旺」、「忙」，因此多數不吃；律師陳君瑋分享律師圈的傳說，包含部分律師不開四個圈圈的特定品牌車輛，因標誌與手銬相似，另還有不吃「香腸」、「羈押」，以防案情遭「延長羈押」。

宸軒兩岸法律事務所所長、律師楊軒廷受訪表示，多數律師初二、十六都會去拜土地公廟，也會去拜北院附近的台灣城隍廟，其實不只是律師，就連法官、檢察官、書記官也都會去拜。

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陳君瑋表示，法律圈內流傳不少帶有民俗色彩的「職業禁忌」，雖未必有科學根據，但在實務上仍有部分從業人員抱持寧可信其有的態度。

陳君瑋說，辦公室中也出現有趣習俗，如在印表機上放置「乖乖」餅乾，希望機器運作順利、不出差錯；也有律師偏好食用「芒果」與「鳳梨」，取其諧音象徵案件來源不斷、業務興旺。

陳君瑋也提到，部分做法其實與安全及專業有關，如開庭時桌面不擺放尖銳物品，以避免當事人情緒失控發生危險；庭後則會儘速離開，避免與對造在庭外衝突。

至於刑事案件領域，也有一些特殊忌諱，陳君瑋透露，部分律師不開四個圈圈的特定品牌車輛，因標誌與手銬相似，或避免食用「香腸」、「羈押」，主要是基於象徵聯想，避免與「羈押」、「不利結果」產生心理連結。

陳君瑋強調，這些禁忌多屬文化與心理層面的影響，真正影響案件結果的，仍是專業能力與證據攻防，但在高度壓力的司法環境中，習俗也成為律師自我調適的一種方式。

有資深法官受訪表示，他在逢年過年非必要就不會碰工作的事、也盡量不會討論，除非不得已，記得有一年過年還碰工作的事，結果整年都很忙，令他不得不相信這個傳說。

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