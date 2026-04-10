司法界傳說2-1》律師袍「不能洗」越髒越強？ 勝訴氣場全靠它

鼎禎國際律師事務所律師周晨儀分享禁忌傳說，還透露販賣律師袍的廠商更宣傳不必常洗律師袍，因每開庭一次就能凝聚磁場。（取自律師周晨儀臉書，此為AI圖）

律師圈流傳具民俗色彩的「職業禁忌」，竟是律師袍不能洗，由於律師袍被視為律師的重要法器，一旦清洗等同將多年功力與勝訴氣場洗掉。鼎禎國際律師事務所律師周晨儀於臉書PO文分享這項禁忌傳說，還透露販賣律師袍的廠商更宣傳不必常洗，因每開庭一次就能凝聚磁場。宸軒兩岸法律事務所所長楊軒廷也說，有律師袍一旦送洗就會敗訴的傳聞，尤其案件勝訴後更不能送洗。

周晨儀表示，律師袍是不能洗的說法，是律師袍累積該律師長年的辯護功力跟經驗值，一旦洗律師袍就會洗掉功力跟運氣，尤其是勝訴時更不能洗，以免好運被洗掉。

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周晨儀也透露，有販賣律師袍的廠商宣傳：「律師袍可以水洗，但建議您們不必常洗。因為律師袍是一件神聖法袍，每開一次庭會凝聚一次磁場。無論替那一方辯護定能勝訴，稱之為神聖法袍又名聖袍。」老闆當時還鏗鏘有力的說，請各位律師用智慧的眼光作出選擇。

周晨儀說，基本上律師真的不太會洗，因此可看見許多資深律師法袍上的白邊已泛黃，有的甚至出現棕色斑點，略顯驚悚。

周晨儀有段時間開庭運氣不順，於是她問身邊的友人律師後發現，女性同道大多無法忍受泛黃的痕跡，還是會洗律師袍，她也大膽清洗，既然運氣不佳，就把霉運洗掉。

楊軒廷表示，黑底鑲白邊的律師袍被認為是律師的重要法器，代表在野法曹、浩然正氣，有人說律師袍一旦送洗就會敗訴，尤其案件勝訴後更不能送洗，否則會把累積的辯護功力和好運都洗掉，但這是律師界的迷信，也有人認為該洗就要洗，應保持整潔才有專業形象。

律師袍「不能洗」的說法，在業界口耳相傳，成為結合職場文化與民俗的特殊現象。對此，不少律師以輕鬆態度看待，認為與其迷信運氣，不如專注於專業與準備，才是決勝法庭的關鍵。

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