4/9 今彩539頭獎開1注！800萬獎落桃園

4月9日開獎的第115000088期今彩539頭獎開出1注，獎落桃園。（本報合成）

4月9日開獎的第115000088期今彩539頭獎開出1注，由桃園市中壢區幸福里福州二街388號1樓的「帝寶彩券行」開出；第115000029期威力彩頭獎摃龜。

第115000029期威力彩中獎號碼為「第一區：04、09、13、27、29、34，第二區：03」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共7注中獎，每注可得15萬元；肆獎共46注中獎，每注可得2萬元；伍獎共199注中獎，每注可得4000元；陸獎共1586注中獎，每注可得800元；柒獎共2789注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬5602注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬0455注中獎，每注可得100元；普獎共3萬5413注中獎，每注可得100元。

請繼續往下閱讀...

第115000088期今彩539中獎號碼為「02、15、25、31、38」。頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共172注中獎，每注可得2萬元；參獎共5812注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬0823注中獎，每注可得50元。

第115000088期39樂合彩中獎號碼為「02、15、25、31、38」。四合開出1注，每注可得21萬2500元；三合共166注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9310注中獎，每注可得1125元。

第115000088期3星彩中獎號碼為「694」。壹獎共80注中獎，每注可得5000元。

第115000088期4星彩中獎號碼為「8186」。壹獎共8注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法