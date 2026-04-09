男走浸水營古道「閃到腰」動彈不得 台東消防救出送醫

山友在浸水營古道健行閃到腰，台東消防局救援。（記者黃明堂翻攝）

台東縣消防局今（9）日中午接獲報案，52歲許姓男子到浸水營古道健行閃到腰，無法行走。大武大隊山域專責隊迅速集結人力裝備挺進山區，以捲式擔架（SKED）將他救出送醫。

台東縣消防局說，中午12點37分獲報，登山團員52歲許姓男子從浸水營古道屏東端入山，行經步道9K處時閃到腰導致劇痛，無法動彈，請求救援。消防局指派大武大隊山域專責隊馳援，同步通報大武義消於加羅板部落活動中心集結，成立前進指揮所，由大隊長劉東興坐鎮指揮。

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搜救行動分為兩梯次，第一梯次下午1點10分出發，派遣警消7名先行入山。第二梯次2點30分出發，由3名警消及3名義消組成，攜帶支援物資隨後挺進。第一梯次搜救人員於3點48分順利在步道約9K處接觸許姓男子。經初步評估，傷患意識清楚、生命徵象穩定，但因腰部劇痛完全無法負擔行走，搜救隊員隨即決定使用捲式擔架（SKED）全面固定與包紮。

山區路徑濕滑，搜救人員頂著地勢壓力，在泥濘中以體力接力方式，小心翼翼將傷患往車輛接駁點移動。傷患於晚間6點10分 抵達姑仔崙吊橋接駁處，並於6點25分護送回加羅板活動中心，隨後大武91救護車後送到大武衛生所接受進一步治療。

台東縣消防局特別提醒，浸水營古道全長約15.9公里，受氣候及地形影響，路況長年濕滑、土石鬆軟，登山客極易發生摔傷或拉傷意外，呼籲計畫前往健行的民眾應著合適的登山鞋、攜帶登山杖，備妥通訊與定位設備，務必衡量自身體能與健康狀況，若有身體不適、舊疾或核心力量不足，請勿勉強進入。

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