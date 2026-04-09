為「聲援納粹」互轟 羅智強告苗博雅求償500萬敗訴

台北市議員苗博雅稱國民黨立委羅智強聲援罷團成員宋建樑行納粹禮（見圖），羅智強控告並求償500萬敗訴。（資料照）

國民黨立委羅智強去年8月控告台北市議員苗博雅，把他去年4月赴台北地檢署聲援他的助理陳冠安及罷綠青年被約談的事，說成他在聲援穿著納粹軍服赴新北地檢署應訊的藍營罷團成員宋建樑，羅認為苗博雅張冠李戴，提告民事求償500萬元。台北地方法院審理後，判羅智強敗訴，苗博雅免賠償。可上訴。

判決指出，是羅智強先挑起兩造之間針鋒相對的對立場面，苗博雅針對羅的發文，試圖使用類似的政治語言反擊，並非無端引起爭端，羅對此應有較高程度的容忍，權衡名譽權與言論自由之保障後，認定苗的言論不具違法性，未構成侵權，判羅智強敗訴。

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全案起於去年大罷免期間，苗博雅出席網紅「八炯」4月19日舉辦凱道反共集會，苗當時上台發言罷免羅智強，直到8月5日，和八炯翻臉的「閩南狼」爆料說舞台背板是「納粹鷹」的圖騰，羅智強遂在臉書發文指責苗博雅出席納粹活動，要求苗承認錯誤並公開道歉。

苗博雅反批羅智強「雙標」，指出國民黨青年宋建樑去年4月檢方偵辦「死亡連署案」出庭時，佩戴納粹標誌臂章、比納粹手勢，卻獲得羅智強力挺，貼文附上羅智強等藍營人士4月17日包圍台北地檢署聲援台北市「罷吳四騎士」的照片。羅認為，宋建樑比納粹手勢是4月15日發生於新北檢，和他在北檢的抗議活動無關，他從未聲援宋建樑，卻遭苗博雅移花接木栽贓嫁禍，要求苗道歉或捐款，否則開告；苗未照辦，羅提告求償500萬元。

苗博雅答辯指出，自己從未說過羅到場聲援宋建樑，而宋是國民黨青年軍成員，宋著納粹臂章應訊也是事實，她的言論是對公共事務的合理評論，並不是在陳述4個月前的事實；且依4月中下旬羅的發言脈絡，羅智強並未切割、否定宋建樑的言行，足以使大眾認為羅聲援的對象也包括宋。

法官審理後指出，宋建樑4月15日比納粹手勢後，羅智強4月16日在YouTube頻道發表「司法就是執政者的鷹犬啦…我搜索你領銜人」，4月17日至北檢現場也發表「民進黨賴清德正在執行全面殲滅在野黨計畫」等語，足見羅是對檢調頻繁採取偵查行動表達不滿，廣泛批評偵查機關，並非只是聲援北市罷吳四騎士，苗依此認為羅智強也聲援宋建樑，並非沒有根據。

且8月5日羅智強發文指出，苗博雅曾經參與網紅「八炯」舉辦的419大罷免集會活動，舞台背板圖騰被「閩南狼」爆料是納粹鷹圖像，羅合成多張苗博雅與納粹官員合照的照片，指責苗是「苗澤東、蓋世太苗」。

苗博雅對此被動發文回應「雙面小強又來了，事實上419活動的唯一訴求就是『反極權、護民主』，反對極權中共侵略，當然也反對納粹主義」、「羅智強今年4月曾經率眾違法包圍地檢，力挺公然崇拜納粹的國民黨青年」。

法官依此認定，是羅智強先挑起兩造之間針鋒相對的對立場面，苗博雅試圖使用類似的政治語言反擊羅，並非無端引起爭端，羅對此應有較高程度的容忍，認定苗的言論不具違法性，未構成侵害名譽權，判羅智強敗訴。

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