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    首頁 > 社會

    9旬婦死亡兒子伴屍年餘 棄屍嘉縣山區被起訴

    2026/04/09 17:28 記者王善嬿／嘉義報導
    傅男去年將9旬母親屍體遺棄嘉義縣中埔山區。（資料照）

    傅男去年將9旬母親屍體遺棄嘉義縣中埔山區。（資料照）

    90歲郭姓婦人與67歲傅姓兒子雙雙失聯，郭婦孫女報警協尋，警方先在南投找到傅男，接著在嘉義縣中埔山區尋獲郭婦屍體，檢警調查，郭婦早在2024年過世，且傅男供稱去年4月將母親屍體遺棄山區。嘉義地檢署日前依遺棄屍體罪嫌將傅男起訴。

    台南警方去年10月19日接獲郭婦的孫女報案指稱，阿嬤與父親雙雙失聯，20日收到父親傳訊息「妳的阿嬤快到終點了，要帶她上山走走」等疑似輕生訊息，請警方協助，警方透過手機定位，21日晚間在南投縣集集鎮一處民宿尋獲傅男，郭婦行蹤不明，警方報請南投地檢署檢察官指揮偵辦，22日上午10點許，在嘉義縣中埔鄉台3線309.5公里處分水嶺，接近大埔阿婆灣的山區尋獲郭婦屍體，依涉嫌殺害直系血親尊親屬拘提傅男到案。

    檢警調查，郭婦在2024年1月28日不明原因死亡，傅男疑因獨自照顧老母多年、與母親感情良好，竟用近40層黑色垃圾袋包裹屍體放在屋內，伴屍1年3個月直到去年10月案發時，將郭婦的屍體包裹再加套睡袋後，開車載運至嘉縣中埔山區棄置。

    嘉檢表示，據法醫相驗筆錄、法醫研究所解剖報告書暨鑑定報告，郭婦屍體腐敗嚴重，由屍骨殘骸研判沒有外傷證據，也沒有鴉片類、安非他命、鎮靜安眠類毒藥物成分，沒有傅男涉殺害直系尊親屬罪嫌證據，此部分不起訴，由於殺人罪屬重罪，送台南高分檢職權再議確認，另針對傅男涉嫌遺棄屍體罪起訴。

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