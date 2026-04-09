轟！ 國1彰化段3車追撞遊覽車導遊受傷 後方大塞6公里「紫爆」

遊覽車車頭嚴重毀損。（圖由消防局提供）

轟！國道1號彰化路段今天（9日）下午發生轎車、拖板車與遊覽車共3輛車連環追撞事故，造成3車分別受到程度不一的損壞，還導致遊覽車導遊右手腕割傷及左膝疼痛，經救護人員清洗傷口、包紮止血後送醫治療，遊覽車上乘客都受到驚嚇，這起車禍事故也一度造成後方大塞6公里「紫爆」，4點半過後車流逐漸紓緩；事故發生原因與肇事責任由國道警方釐清。

這起連環追撞事故發生在今天下午2點40分許國道1號北上194公里接國道3號匝道處，現場為拖板車先追撞前方的轎車，隨後後方遊覽車疑因煞車不及，再追撞拖板車，導致遊覽車車頭嚴重毀損，車上的導遊右手腕割傷及左膝疼痛，彰化縣消防局據報派員趕往現場，為傷患清洗傷口、包紮止血後，送往烏日林新醫院治療。遊覽車上的乘客受到驚嚇，由接駁車接送。

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國道工程車趕往現場，將遊覽車拖吊清除現場，後方車流一度大塞6公里，車陣走走停停，直到下午4點多才逐漸紓緩。

遊覽車追撞拖板車嚴重受損，車上乘客嚇壞。（圖由消防局提供）

國道1號彰化北上一度因這起追撞事故大塞車。（翻攝高速公路1968）

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