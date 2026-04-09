為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    轟！ 國1彰化段3車追撞遊覽車導遊受傷 後方大塞6公里「紫爆」

    2026/04/09 16:48 記者湯世名／彰化報導
    遊覽車車頭嚴重毀損。（圖由消防局提供）

    遊覽車車頭嚴重毀損。（圖由消防局提供）

    轟！國道1號彰化路段今天（9日）下午發生轎車、拖板車與遊覽車共3輛車連環追撞事故，造成3車分別受到程度不一的損壞，還導致遊覽車導遊右手腕割傷及左膝疼痛，經救護人員清洗傷口、包紮止血後送醫治療，遊覽車上乘客都受到驚嚇，這起車禍事故也一度造成後方大塞6公里「紫爆」，4點半過後車流逐漸紓緩；事故發生原因與肇事責任由國道警方釐清。

    這起連環追撞事故發生在今天下午2點40分許國道1號北上194公里接國道3號匝道處，現場為拖板車先追撞前方的轎車，隨後後方遊覽車疑因煞車不及，再追撞拖板車，導致遊覽車車頭嚴重毀損，車上的導遊右手腕割傷及左膝疼痛，彰化縣消防局據報派員趕往現場，為傷患清洗傷口、包紮止血後，送往烏日林新醫院治療。遊覽車上的乘客受到驚嚇，由接駁車接送。

    國道工程車趕往現場，將遊覽車拖吊清除現場，後方車流一度大塞6公里，車陣走走停停，直到下午4點多才逐漸紓緩。

    遊覽車追撞拖板車嚴重受損，車上乘客嚇壞。（圖由消防局提供）

    遊覽車追撞拖板車嚴重受損，車上乘客嚇壞。（圖由消防局提供）

    國道1號彰化北上一度因這起追撞事故大塞車。（翻攝高速公路1968）

    國道1號彰化北上一度因這起追撞事故大塞車。（翻攝高速公路1968）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播