鮑魚大亨鍾文智潛逃海外 北院判1助逃友人無罪理由曝

同鄉友人鄭畯中及游致暐，協助鍾文智（見圖）逃亡海外，分別被判6月、無罪。（資料照）

股市炒手、連一鮑魚前老闆鍾文智炒作TDR狂撈4億元，去年3月被重判18年，鍾文智在宣判當天落跑。台北地檢署追查，同鄉友人鄭畯中、馮建英及游致暐等人涉協助他逃亡。台北地院今（9日）判鄭畯中6月、游致暐無罪，馮建英通緝中。

台北地院認為，鄭畯中坦承犯行，態度尚佳，兼衡其犯行動機、手段以及情節與鍾文智關係等，判處6月有期徒刑，得易科罰金。另外，雖辯護人替鄭畯中請求緩刑宣告，不過考量其在鍾文智的指示下，與馮建英同住並多次模擬路線，顯為長期預謀之精心計畫，非屬一時失慮之偶發性犯罪，且犯後未積極主動供出鍾文智行蹤，因此不為緩刑宣告。

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游致暐部分，則承認有將搭載鍾文智的車輛售出，但堅持否認有何使犯人隱避及行使偽造特種文書之犯行，並辯稱不知道車輛搭載鍾文智，賣車則是因受馮建英委託才答應，不知道車輛用途。不過因為相關證據不足，因此判決無罪。

回顧本案，鍾文智因為擔心被重判，於是宣判前聯繫上屏東縣同鄉鄭畯中、馮建英，夥同游致暐等人，規劃逃亡事宜，而台灣高等法院刑事庭於2024年10月14日並未延長鍾的科技監控設備期限，並於同年月17日解除其科技監控後，讓其恢復自由行動。

未料，鍾文智在去年3月15日最高法院駁回其上訴後，於當日下午2時28分在台北市信義路5段搭乘計程車抵達新北市石碇地區，鄭畯中則載著馮建英在約定好的地點等候鍾文智抵達。

同日下午3時10分鍾文智搭上鄭男的車後，3人後又到附近更換偽造車牌，躲避查緝，並一路行駛到平溪地區與游致暐碰面後，改搭游致暐事先準備好的車輛前往宜蘭頭城，並在宜蘭當地藏匿一天後，於隔日搭乘船隻逃往中國，後續由游致暐將2輛協助鍾文智逃亡的車輛，販售給中古車商進行滅證。

台北地檢署認為，偵訊時游、鄭2人並未坦承犯行，且製造多重斷點，助重案人犯隱蔽，妨害司法公正，依涉犯藏匿人犯罪將鄭男等人起訴，並建請法院從重處有期徒刑1年8月。

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