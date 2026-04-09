嚴防哄抬價格！中檢啟動「民生平台」查察肥料供應鏈

為掌握化學肥料的價格與供應情形，台中地檢署今天啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」，前往肥料廠實地查察。（中檢提供）

中東戰火造成國際石化原料供應波動，台中地檢署今天啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」，會同調查局台中市調查處及台中市政府農業局等機關，前往大型肥料製造廠興農公司實地訪查，未查獲異常囤積或不當哄抬價格狀況，業者也表示目前原料供應尚稱穩定。

台中地檢署今天在台灣高等檢察署指示，並配合行政院穩定物價政策，由洪家原檢察長指派民生犯罪專組洪國朝主任檢察官及執行秘書康存孝檢察官，率同重案支援中心檢察事務官，啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」，前往大型化肥製造廠興農公司實地訪查並進行座談，瞭解化肥原料進口成本、產能利用情形及各類肥料庫存安全水位，從源頭端掌握供應鏈狀況，確保市場穩定，查訪後發現，轄內化肥工廠生產線運作正常。

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興農公司產品服務處資深處長林基龍表示，目前原料供應尚稱穩定，包材供應未受影響，雖原料成本略有上升，仍持續向上游供應商爭取穩定供貨，並鼓勵農友配合農糧署政策，採用友善資材、合理施肥，以共同維持價格穩定。

台中市政府農業局作物生產科長黃玉君則表示，將持續關注市場動態，確保農友於農藥及肥料使用上的需求無虞。

台中地檢署表示，本次查察尚未發現有異常囤積或不當哄抬價格的狀況，呼籲相關肥料業者應善盡企業社會責任，配合政府政策，維持市場秩序與供應穩定，提醒民眾如發現相關違法情事，可撥打0800-007-007專線提出檢舉。

台中地檢署今天啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」，前往肥料廠實地查察，並與業者座談。（中檢提供）

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