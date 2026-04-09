被提名檢察總長掀議 徐錫祥：辦案經歷足以接受檢視

總統賴清德提名徐錫祥出任新任檢察總長，圖為今日質詢畫面。（記者劉詠韻攝）

立法院司法及內政委員會今聯席審查檢察總長被提名人徐錫祥的人事同意權案，昨公聽會上，高檢署主任陳宏達質疑，徐錫祥升任檢察總長前實務歷練仍待檢視，且三級跳任最高檢主任檢察官引發「空降」疑慮。對此，徐錫祥今回應，他過往擔任政務官的經歷，均與人民權益及國家利益相關，其行事足跡可接受社會檢視。

民眾黨立委陳昭姿質詢時指出，偵辦前主席柯文哲相關案件「有功」的檢察官林俊言、江貞諭、唐仲慶均獲升遷。徐錫祥回應，自己看法不同，強調檢察官長期以來一向認真、守法、表現優異，不會因個案而決定升遷，社會自有公道，也不應以民調評價檢察官，這對他們不公平。

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民進黨立委沈發惠表示，昨日高檢署主任檢察官陳宏達曾指出，徐錫祥的辦案貢獻難以支撐檢察總長所需的核心戰績，且未曾擔任台北地檢署、高等檢察署首長，要求徐進一步說明。

徐錫祥說，自民國82年算起，曾偵辦大安溪砂石盜採案等重大案件；若將其擔任新北地檢署檢察長期間的案件一併納入，尚有綠能弊案、竹東千人賄選案等矚目案件，僅因篇幅限制未列入問卷。

國民黨立委張智倫與王鴻薇質詢時提到，徐錫祥曾任國安局副局長、法務部政務次長，與政治距離過近，恐影響檢察體系的中立性。對此，徐錫祥表示，是否涉入政治不在於職務，而在於個人心態；其過往參與推動刑法修正、打詐四法及國安防制滲透等政策，均與人民權益及國家安全密切相關，並非出於政治考量，相關政治性質疑對職位與個人而言並不公平。

民進黨立委莊瑞雄則關切，查察賄選與偵查不公開等制度面議題。徐錫祥說，查緝賄選須蒐集完整證據，檢舉獎金確實具有誘因作用，但最終仍須查獲現金實際交付選民，方能回溯追查整體犯罪結構。針對年底選舉，檢警調已全面佈署查察網絡，將克服各項執行困難，全力查辦不法。

針對偵查不公開議題，徐錫祥補充，相關制度必須持續檢討與落實，如發現違反情形，高檢署將督導各地檢署立案偵辦，並在遵守偵查不公開原則下適時對外說明，以避免影響國人對司法的信任，並減少對當事人權益造成傷害。

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