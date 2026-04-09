狂捲158億！詐團美樂公司「台版Jisoo」重判24年 檢警再逮幕後金主

全台最大假出金詐騙集團「美樂公司」主嫌歐俞彤在個人Instagram上放多張美照，被稱為「台版Jisoo」。（翻攝自Instagram）

全台最大假出金詐騙集團「美樂公司」，透過架設逾2000個假投資網站及手機App誘騙被害人匯款，前後不法所得高達158億元；首腦歐俞彤一審已判處24年徒刑，8名核心幹部各判刑逾20年，另51名涉案人亦遭判處10年以上重刑。台北地檢署溯源追查，鎖定疑為幕後金主的王景琦，昨指揮新北市刑大搜索其住所及公司6處並拘提到案，今下午移送北檢複訊。

「美樂公司」由在逃的竹聯幫弘仁會組長吳漢威，及其女友、先前已遭重判的歐俞彤等人主導，與電信詐欺機房、車手、水房及假出金集團形成多層分工架構，專門協助詐騙集團處理資金流向。集團透過Telegram群組聯繫，並依地區設置「02」、「04」、「07」等群組，負責指揮收款、交付款項及匯兌虛擬貨幣。

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集團另成立多個「假出金團」，由劉殷碩、謝曜竹、王翊維、蔡智帆等人擔任幹部或負責人，指揮出金手臨櫃匯款或無摺存款，製造投資獲利假象，誘使被害人持續加碼投資；判決並認定，涉案人等透過假出金手法營造獲利情形，累計金額高達8億4695萬餘元。

其中，劉殷碩負責派單與指揮出金手，犯罪期間長、參與程度深，遭判24年徒刑。也有成員跨縣市收款或搭機赴離島取款，如邱宗煜曾依指示前往澎湖收取900萬元現金，再由上游轉換為泰達幣，以掩飾犯罪所得流向，全案已於2025年11月作出一審判決。

北檢持續溯源追查，發現男子王景琦疑為美樂公司的幕後金主，昨指揮新北市刑大搜索其居所、公司等共6處，並拘提王男到案說明，今下午約2時30分移送北檢複訊，全案仍待一步釐清。

北檢持續溯源追查，發現男子王景琦疑為美樂公司的幕後金主。（記者劉詠韻攝）

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