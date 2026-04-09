海巡署女士官家遇詐騙欲留營 竟偽造這數據遭判刑1年3月

時任海巡署中部分署洪姓女士官為求繼續留營，變造「體格分類檢查表」數據，台中地院依偽造文書判處1年3月徒刑，緩刑2年。（記者陳建志攝）

時任海巡署中部分署洪姓女士官為繼續留營，但擔心自己身體質量（BMI）超標，竟從2020年起，接連3次偽造國軍高雄總醫院醫護人員印章，塗改「體格分類檢查表」上的身高、體重、BMI三欄位，海巡發現將她送辦，台中地院審理時，審酌她坦承犯行，且因家中遭詐騙數百萬，為了留營貼補家用犯案，依3次偽造文書，各處有期徒刑1年，應執行1年3月，緩刑2年。

中檢起訴指稱，洪女在海巡署中部分署第三岸巡隊擔任下士，申請留營時，為避免自己身體質量指數超標（BMI值大於26）而遭判定不合格，竟在2020年7月、2022年9月、2025年10月，盜刻國軍高雄總醫院王姓醫護人員的印章，塗改「體格分類檢查表」上的身高、體重、BMI三欄位後盜蓋印文，經海巡署中部分署審查留營資料時，發現其體檢表數據異常後送辦。

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台中地檢署偵訊，還有台中地院審理時，洪女都坦承不諱，並有體格分類檢查表、休假實施計畫表等資料可供佐證。

台中地院認為，洪女案發時身為職業軍人，竟為使自己能繼續留營擔任軍職，變造公文書後行使，足生損害國軍高雄總醫院核發國軍人員體格分類檢查表的信用性，與海巡署中部分署稽查受測人員身體狀況之正確性，所為實屬不該。

台中地院審酌，洪女犯後坦承犯行，態度尚可，並參酌因家中遭詐騙數百萬，為求繼續在軍中服役支援家計，才變造公文書的動機，3次偽造文書，各處有期徒刑1年，應執行1年3月，緩刑2年，並在緩刑期間，提供義務勞役90小時，參加法治教育兩場。

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