臻愛樓「消失骨灰罈」至今下落不明 北市警清查館內2個月監視器檔案

臻愛樓貯骨櫃設有子母門管理機制。（台北市殯葬處提供）

有民眾在清明節前前往台北市陽明山臻愛樓祭祖，沒想到打開塔位後赫然發現內部存放的先人骨灰罈消失無蹤，民眾向工作人員反映，館方也隨即報警。案發後，警方到場採集生物跡證，初判沒有破壞跡象，警方調閱館方資料，該塔位也沒有異動紀錄，警方如今只能逐一過濾館內近2個月的監視器檔案，但由於檔案數量龐大，追查骨灰罈下落仍需要時間。

北市警北投分局在上月30日接獲臻愛樓報案，聲稱有民眾存放的骨灰罈消失。警方獲報後到場採證，初步發現塔位門鎖、周邊並無遭破壞的跡象，而且其他塔位也無類似情況。

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據了解，案經警方連日追查，根據館方資料，該塔位近來並沒有相關異動紀錄，再加上周邊並沒有破壞跡象，警方因此只能逐一過濾館內的監視器畫面。警方獲報後向臻愛樓調閱1月底至3月底，將近2個月的監視器檔案，由於館內有多支監視器鏡頭，影像檔案數量多且龐大，警方目前只能逐一過濾來尋找蛛絲馬跡。

警方說，由於民眾認為骨灰罈存放在臻愛樓卻離奇消失，認為館方有疏失，因此事後向臻愛樓提告業務侵占。警方將會持續加快腳步過濾監視器畫面，設法追查骨灰罈下落。

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