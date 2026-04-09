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    首頁 > 社會

    高雄輪椅男拒協助爆口角 助人反被罵憤報警

    2026/04/09 14:53 記者黃良傑／高雄報導
    高雄輪椅男拒助爆口角，助人反被罵報警處理。（民眾提供）

    高雄輪椅男拒助爆口角，助人反被罵報警處理。（民眾提供）

    高雄市鼓山區傳一對男女行經行人穿越道時，見一男子坐輪椅獨自過馬路，好意協助推行反被輪椅男回罵，誤以為對方未經同意推其輪椅，不甘受辱的許姓男子報警，但輪椅男已不見蹤影。

    鼓山分局今（9）日指出，龍華派出所昨晚獲報，在文信路與篤敬路口發生民眾糾紛案件，警方獲報後立即派員趕赴現場處理，警方到場時雙方當事人均已離去，警方立即主動聯繫報案人釐清案情。

    經了解，報案人許男（26歲）表示，他與女友人步行經過案發路口，見一名行動不便男子疑有協助需求，好意主動上前關心，並提供協助，過程中該男子疑因未經同意即受協助而產生不悅情緒，進而出現言語衝突情形，隨後自行離去。

    全程幸未發生肢體衝突，也無人員受傷，警方到場時，該名男子已離開現場，報案人許男表示暫不提出刑事告訴。

    警方持續調閱周邊監視器釐清案發過程，經積極比對後已鎖定該涉案男子身分，後續將通知到案說明，另經檢視相關情節，涉案男子已涉及刑法公然侮辱，警方已主動聯繫報案人說明權益及程序，並依法偵辦。

    高雄輪椅男拒助爆口角，許男（右）助人反被罵報警處理。（民眾提供）

    高雄輪椅男拒助爆口角，許男（右）助人反被罵報警處理。（民眾提供）

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